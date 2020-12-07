 

Лукашенко поручил трудоустроить безработных, чтобы они «не шатались» по улицам

07.12.2020, 15:28, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству заняться трудоустройством безработных, а также поставить на учет не трудоустроенных граждан, чтобы они «не шатались» по улицам.

«Немедленно заняться трудоустройством безработных. С органами милиции – подключите, кого вы считаете нужным – немедленно поставить на учет всех тунеядцев болтающихся и заставить их работать. Сегодня неработающий, шатающийся человек – это не просто протестун на улице, это – будущий преступник, который подкидывает нам каждый день, каждую неделю, каждый месяц преступление», – сказал Лукашенко во время совещания в Минске, фрагмент которого опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

 

Ранее помощник президента Лукашенко, инспектор по Гродненской области Юрий Караев заявил, что протестная активность в Белоруссии снизилась, если сравнивать ее с ситуацией, которая наблюдалась в августе.

Напомним, белорусская оппозиция не признала итоги президентских выборов, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. После этого в республике вспыхнули массовые акции протестов. 6 декабря в Минске были задержаны более 300 участников несанкционированных акций.



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