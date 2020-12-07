Во Франции вынесен приговор россиянину Виннику

07.12.2020, 15:28, Новости дня

Суд в Париже вынес приговор российскому гражданину Александру Виннику, обвиняемому в вымогательстве и отмывании денег, сообщают информационные агентства.

Суд в Париже приговорил россиянина к пяти годам тюрьмы и штрафу в 5 тыс. евро, передает ТАСС.

Напомним, прокурор требовал приговорить Винника к 10 годам заключения по делу о кибератаках и 750 тыс. евро штрафа.

Россиянин обвиняется во Франции в вымогательстве и отмывании денег. По данным стороны обвинения, он создателем и причастен к распространению вредоносной программы-вымогателя Locky, жертвами с 2016 по 2018 год стали около 200 частных лиц и компаний во Франции.

Винник отвергал все выдвинутые против него обвинения. Он заявлял, что никогда не слышал о вредоносной программе Locky до его экстрадиции во Францию.

Винник был задержан в Греции по запросу США. Было решено выдать его в первую очередь Франции, затем – в США, в третью очередь – в Россию. В феврале Апелляционный суд Парижа постановил оставить под стражей Винника. Во Франции его обвинили в помощи киберпреступникам и отмывании денег.