 

Четвертый «монолит» внезапно появился в Великобритании на острове Уайт

07.12.2020, 15:23, Разное

Утром 6 декабря на острове Уайт (Великобритания) местные жители обнаружили блестящую металлическую конструкцию. Этот объект имел поразительное сходство с подобными структурами, обнаруженными в США и Румынии.

Идеально отполированный «монолит» неожиданно возник на острове Уайт спустя несколько недель после того, как подобные «инсталляции» загадочным образом стали появляться в других уголках планеты.

Первыми данную структуру обнаружила молодая пара, которая рано утром прогуливалась вдоль побережья. Когда они обнаружили блестящую металлическую структуру, то сразу вспомнили недавние новости о подобных находках в разных уголках планеты.

По словам очевидцев, монолит имеет около трех метров в высоту. Кто его установил, пока неизвестно.

Предыдущий подобный «артефакт», похожий на монолит из «Космической одиссеи», был обнаружен в штате Калифорния (США). Ранее подобные структуры загадочным образом возникли в штате Юта, а позднее в Румынии.



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