Полтергейст с танцующими бутылками

07.12.2020, 15:20, Разное

Полтергейст, одержимый бутылками и банками, внезапно обосновался в самом обычном доме самой обычной семьи. Сначала с банок и бутылок слетали крышки, потом они начали "танцевать", а потом и взрываться.

Городок Сифорд, в штате Нью-Йорк (США), это скромный и тихий пригород Лонг-Айленда, где в 1950-х годах жила семья Херрманн в составе Джеймса Херрманна, его жены Люсиль и и двоих детей – 12-летнего Джеймса и 12-летней Люсиль.

Они жили в самом обычном пригородном бело-зеленом доме на тихой улице, обсаженной деревьями. Ни улица, ни сам дом не имели никакой мрачной истории вроде насильственных смертей или иных преступлений, а также проживающих тут странных личностей.

3 февраля 1958 года Люсиль находилась на кухне с двумя детьми и готовила ужин, когда внезапно бутылки и банки на кухонных полках начали трястись и с них стали сами собой срываться крышки.

Когда очередная крышка с громким хлопком взвивалась вверх, из банки или бутылки выплескивалось их содержимое. Некоторые из бутылок после этого еще и начинали странно двигаться, они словно танцевали. Естественно, что женщина и дети были этим очень напуганы.

Вскоре с работы пришел Джеймс и они все ему рассказали. Он был человеком здравого ума и поначалу решил, что это естественный инцидент, который произошел из-за повышенной влажности в доме. Второй его гипотезой была какая-нибудь химическая реакция, это когда он выяснил, что крышки сорвало даже с тех банок, у которых была крепкая винтовая закрутка.

Так или иначе, все члены семьи подивились этому и почти уже было успокоились, когда через два дня снова начало срывать крышки и бутылки снова затанцевали на кухне.

И снова Джеймс Херрманн пытался найти логическую причину случившегося. Теперь он подозревал, что всему виной его сын, который таким образом всех их разыгрывает. Он даже "разоблачил" каким образом мальчик мог это сделать, указав причиной капсулы для создания газированных напитков.

Однако, когда он начал тайком следить за Джеймсом-младшим, то понял, что ребенок тут ни при чем – бутылки и банки танцевали и срывали с себя крышки даже когда мальчик и близко к ним не подходил.

А потом крышки стали срываться вообще со всех предметов, у которых они были. Они всегда срывались с четким и довольно приятным хлопающим звуком и слетали с коробок для ланча, с контейнеров для хранения масла и других предметов.

Когда Джеймс напрямую спросил сына, не причастен ли он к этому, мальчик категорически все отрицал. И в самый момент их разговора одна из бутылок перелетела сама по себе с одной полки на другую.

Далее явление приобрело более угрожающий характер. Теперь не просто с банок и бутылок слетали крышки, все стеклянные банки и бутылки начали разбиваться вдребезги, осыпая осколками находящихся рядом людей.

Херрманны позвонили в полицию, но когда офицеры приехали, они были настроены очень скептично. Особенным скептиком был офицер Джеймс Хьюз, которому поручили вести это дело. Правда весь его скептицизм рухнул в ту же секунду, когда прямо у него на глазах сами по себе взорвались несколько бутылок, стоящих на полке и рядом с ним не было других людей.

Хьюз так перепугался, что попросил снять его с этого дела и полиция направила в дом Херрманнов другого офицера – Джозефа Тоцци. Тоцци решил провести в доме Херрманнов несколько дней, организовав пристальное наблюдения как за членами семьи, так и за обстановкой в комнатах.

За эти дни он неоднократно видел как предметы перемещались сами собой без посторонней помощи, как банки и бутылки взрывались или с них слетали крышки, и как после взрыва содержимое бутылок словно намеренно летело в его сторону, чтобы обрызгать его.

В какой-то момент на глазах Тоцци очень тяжелый стол перевернулся вверх ногами, а статуэтка с полки и чашка сорвались и полетели в сторону Тоцци через всю комнату.

Тоцци поначалу заподозрил детей, так как аномалии происходили всякий раз, когда в комнате оказывался хотя бы один ребенок. Но он также видел, что никто из детей и близко не подходил к предметам на полках и там не было никаких следов от веревочек, лесок, хлопушек или чего-то иного, что могло их двигать и взрывать.

Когда Херрманны поняли, что от полиции толку мало, они пошли просить помощи у священников, обратившись к преподобному Уильяму Маклеоду из церкви Святого аббата Вильгельма. Тот пришел в дом Херрманнов и обошел все комнаты с молитвами и окропив их святой водой. Но безумие с бутылками и банками продолжилось.

В то же время этот случай наконец попал в газеты и там его прозвали "Поппер-полтергейстом" из-за страсти к взрыванию бутылок. История быстро перескочила со страниц дешевых желтых изданий в такие респектабельные сми как журналы "Тайм" и "Лайф".

Это не принесло Херрманнам ничего хорошего, ведь теперь большая толпа из журналистов и любопытных осаждала их дом, постоянно звонила им по телефону и слала кучи писем. Некоторые верили, что все дело в паранормальных явлениях, другие обвиняли Херрманнов в подлоге или даже сумасшествии.

Некоторые репортеры, которым удалось побывать внутри дома Херрманна, тоже оказались жертвами полтергейста, к примеру, у одного взорвалась фотовспышка.

Побывал в доме Херрманнов и известный физик Роберт Зидер из Брукхейвенской национальной лаборатории Лонг-Айленда. Он высказал теорию, что под домом протекают подземные реки, что и создает своего рода странное магнитное поле.

Детектив Тоцци к тому времени все еще был вовлечен в это расследование и однажды он решился связаться с парапсихологом Джозефом Праттом из Университета Дьюка, Северная Каролина. Пратт откликнулся и предположил, что в семье Херрманн вероятно кто-то из детей или взрослых генерирует психокинетическую энергию.

Пратт пришел к выводу, что это был мальчик и далее провел с ним несколько бесед. Выяснилось, что в моменты, когда мальчик беседовал с парапсихологом, все странные явления в доме полностью прекращались. Рейн решил, что сам мальчик даже и не понимал, что именно он вызывал все эти явления.

А потом внезапно в августе 1958 года все странности в доме Херрманнов прекратились сами по себе. Так и не было выяснено, что послужило началом этой вспышки полтергейста и почему он резко пропал.