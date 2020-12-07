 

Рай в шалаше: Ана де Армас переехала к Бену Аффлеку

07.12.2020, 15:08, Разное

Недавно в СМИ появилась информация о том, что оскароносный актер Бен Аффлек и его возлюбленная, новая девушка Бонда Ана де Армас, расстались. Сказать, что пресса ошиблась, ничего не сказать, ведь отношения пары, напротив, не только не рухнули, а вышли на новый уровень.

Бен Аффлек и Ана де АрмасЕсли верить источнику People, 32-летняя Ана переехала к 48-летнему Бену в его дом в Лос-Анджелесе. Свой дом в калифорнийском районе Венис, в свою очередь, актриса выставила на продажу. По словам инсайдера, отношения де Армас и Аффлека “по-прежнему крепкие”, что доказывает и проведенный вместе День благодарения – компанию им на празднике составили дети Бена.

Ходят слухи и о помолвке пары, которые появились после того, как на безымянном пальце актрисы засияло кольцо с массивным бриллиантом, очень похожее на обручальное. Папарацци запечатлели его в Новом Орлеане, где Аффлек и де Армас снимаются в триллере Эдриана Лайна “Глубокие воды”.

Бен Аффлек и Ана де АрмасНапомним, впервые о романе Бена Аффлека и Аны де Армас стало известно в марте этого года. Тогда в сети появились первые папарацционные фото пары, сделанные во время их отдыха на Кубе и Коста-Рике. 48-летний Бен и 32-летняя Ана познакомились на съемках, где играли супружескую пару, и сблизились во время совместной работы. В последние годы карьера Армас активно шла в гору, широкую же известность в Голливуде она получила, сыграв латино-американскую сиделку в фильме “Достать ножи” и получив за эту роль номинацию на “Золотой глобус”. А скоро на экраны выйдет новый фильм о Джеймсе Бонде с ней же в главной женской роли.



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