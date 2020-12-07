Новогодние каникулы в России предложили урезать до трех дней

07.12.2020, 15:02, Разное

По мнению чиновника, урезать долгие новогодние праздники следует до тех пор, пока они не превратятся в “нормальные трехдневные гуляния”. Калашников считает, что долгий отдых вредит организму.

Кроме этого, по словам представителя власти, отсутствие лишних выходных благоприятно скажется на экономике России, передает Ura.ru. При этом Калашников подчеркнул, что нельзя полностью отменять новогодние каникулы, ведь это традиционный праздник, и люди должны отдыхать.

Ранее депутат Госдумы России Геннадий Онищенко рассказал, что стоит отменить новогодние каникулы в нашей стране, поскольку они плохо сказываются на экономике и здоровье людей. В свою очередь депутат Госдумы Виталий Милонов призвал приостановить авиасообщение с Турцией на время новогодних праздников.

Как писали “Дни.ру”, первый заместитель главы социального комитета Совета Федерации России Валерий Рязанский отверг идею о продлении новогодних каникул из-за эпидемии коронавируса в стране. Он пояснил, что это трудно и нецелесообразно реализовать на практике.

По словам сенатора, чтобы замедлить распространение вируса, необходимо соблюдать меры безопасности. Напомним, ранее лидер “Коммунистов России” Максим Сурайкин предложил правительству продлить новогодние выходные до 24 января с сохранением зарплат.