 

Минздрав назвал причины быстрого распространения COVID-19

07.12.2020, 15:00, Разное

Вирус SARS-CoV-2 вызвал пандемию, так как это «идеальный» патоген для нынешней эпидситуации. Минздрав назвал причины быстрого распространения COVID-19 на форуме «Медицина и качество».
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко объяснил, что причина быстрого распространения коронавирусной инфекции кроется в умеренной тяжести течения. Это помогает инфицированным людям стремительно распространять COVID-19. Ситуация усугубляется, когда заболевшие путешествуют через границы.

Также SARS-CoV-2 отличается умеренной заразностью, а это значит, что эпидемиологи не могут своевременно устранить очаги инфекции. Минздрав отметил, что аналогичные «идеальные» вирусы могут спровоцировать пандемическую ситуацию и в будущем, передаёт РИА Новости.



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