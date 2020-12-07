Решетова показала живот через неделю после родов

07.12.2020, 15:00, Разное

Популярная модель Анастасия Решетова показала, как выглядел ее живот спустя неделю после родов. Экс-возлюбленная рэпера Тимати показала соответствующий снимок в разделе «Истории» в социальной сети Instagram.

В свободное время Анастасия Решетова любит общаться со своими поклонниками. Одна из подписчиц спросила у молодой мамы, носила ли она после рождения сына Ратмира бандаж. Модель ответила положительно, заявив, что надела его и параллельно кормила ребенка грудью, поэтому живот не казался огромным. В доказательство своим словам она обнародовала фото, сделанное спустя неделю после родов.



Изображение взято с: Instagram @volkonskaya.reshetova

Напомним, что Анастасия Решетова стала мамой в первый раз в октябре прошлого года. Сына Ратмира модель родила, когда состояла в отношениях с рэпером Тимати. В сентябре нынешнего года пара объявила о расставании. Артист отправился искать новую избранницу на реалити-шоу «Холостяк». Матери своего сына Тимати оставил квартиру в центре Москвы, а сам съехал на съемное жилье, где будет ждать, когда закончится строительство его большого дома. Экс-возлюбленные остались в нормальных отношениях ради общего сына.