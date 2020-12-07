 

Названа роль Бари Алибасова в женитьбе Пугачевой и Киркорова

07.12.2020, 15:00, Разное

Музыкант Владимир Политов пояснил о роли Бари Алибасова, которую продюсер сыграл в свадьбе певицы Аллы Пугачевой и ее коллеги по цеху Филиппа Киркорова. Именно он задумал поженить артистов в 1993 году.
Идея о бракосочетании Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова к Бари Алибасову впервые пришла на дне рождения Владимира Политова. Банкет по эту поводу проводился в популярном столичном ресторане «Каретный ряд». Музыкант не может забыть именно тот праздник, поскольку на нем присутствовала Примадонна, а позже в заведение подъехал Филипп Киркоров. Тогда они очень удивили именинника, заявив, что хотят подарить ему автомобиль. В итоге ему преподнесли маленькую сувенирную машину.

Алибасов прямо во время застолья предложил официально поженить Аллу Пугачеву и Филиппа Киркорова. Тогда он знал, что артистка находится на стадии расставания с Сергеем Челобановым. Гости очень смеялись и даже не знали, чем в итоге все закончится.

Напомним, что Алла Пугачева и Филипп Киркоров узаконили свои отношения в одном из ЗАГСов Петербурга в 1994 году. Через месяц пара обвенчалась в Иерусалиме. Брак знаменитостей распался весной 2005 года.



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