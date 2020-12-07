Скандалы: Уроки Александра Потапова

07.12.2020, 14:50, Разное

Как государство вытаскивает «Уралвагонзавод» из долговой ямы

В уральской «дочке» «Ростеха» в ближайшее время может смениться руководство. Как стало известно «Октагону», к гендиректору АО «НПК “Уралвагонзавод”» Александру Потапову накопились претензии из-за невыполненных обещаний по финансовому оздоровлению корпорации. Под его руководством один завод пришёл к банкротству, второй – на грани; лишиться рабочих мест рискуют свыше 10 тысяч человек.

Ошибки руководства «Уралвагонзавода» могут дорого обойтись федеральному бюджету. В финансовую ситуацию в корпорации вынуждено вмешаться государство, чтобы вытащить её из долговой ямы. В законопроекте о бюджете на 2021–2023 годы заложена реструктуризация обеспеченных госгарантией кредитов УВЗ. Правительство сможет продлить срок их погашения до 31 декабря 2029 года. Предположительно, речь идёт о сумме свыше 20 млрд рублей.

Чистая прибыль УВЗ в 2019 году сократилась по сравнению с 2018 годом на 4,3 млрд рублей – до 2,9 млрд рублей. При этом суммарная кредиторская задолженность корпорации возросла с 59,3 млрд до 67,7 млрд рублей.

Корни проблем

Расположенный в советское время в Нижнем Тагиле «Уралвагонзавод» был крупнейшим танкостроительным предприятием, на котором трудились около 40 тысяч сотрудников. Завод также выпускал железнодорожные вагоны, сельскохозяйственную и строительную технику.

В 2007 году президент РФ Владимир Путин поручил создать на базе завода корпорацию. Через год в концерн вошли 11 производств, к концу 2009 года их число достигло 22.

«Координация действий профильных партнёров, установление прочных кооперационных связей позволят к 2015 году увеличить практически вдвое объём выпускаемой продукции. Причём доля гражданской продукции составит более 70 процентов», – указано в бухгалтерском отчёте УВЗ за 2008 год.

Однако нестабильность в мировой финансовой отрасли не позволила достичь запланированных показателей. 2008 год УВЗ завершил с убытком в 6,1 млрд рублей и задолженностью в 17,8 млрд рублей при загруженности производственных мощностей на 75 процентов. Поддержку оказало государство, направив 14,4 млрд рублей на увеличение уставного капитала предприятия. Сменилось руководство – корпорацию возглавил Олег Сиенко, до этого работавший в нефтегазовой отрасли. Считается, что его назначение пролоббировал глава «Ростехнологий» («Ростех») Сергей Чемезов.

Перестройка

Одним из первых действий нового руководства было создание логистической компании «Уралвагонзавода» – «УВЗ-Логистик». Она брала кредиты для покупки вагонов у головного предприятия, что отразилось на положении УВЗ в 2014–2016 годах.

– Случился валютный скачок, поднялись ставки по кредитам, и одновременно на рынке наблюдался избыток вагонов, «Уралвагонзавод» попал под санкции США и Европейского союза, плюс потребовалась реконструкция производства под «Армату». УВЗ быстро нарастил долги, которые он пока не может сократить до минимума, – пояснил «Октагону» промышленный эксперт Леонид Хазанов.

В кризис предприятие едва не остановилось полностью: работников отправляли в отпуска, задерживали зарплаты. В 2016 году «Альфа-Банк» подал иск о банкротстве завода. Первый этап судебных разбирательств завершился мировым соглашением, второй – погашением долга в размере 7,3 млрд рублей за счёт средств Газпромбанка под госгарантии.

В 2017 году было принято решение о переводе УВЗ в «Ростех», за чем последовала отставка Олега Сиенко. Новым гендиректором стал на тот момент замминистра промышленности и торговли РФ Александр Потапов. Он сменил почти весь состав заместителей и выступил с открытой критикой предшественника, заявив, что корпорация находится в очень тяжёлой финансовой ситуации.

Потапов озвучил намерение уделять больше внимания рынку гражданской техники, растянуть во времени сроки погашения кредитов и повысить рентабельность военных контрактов. Кроме того, он категорически опроверг слухи о возможных сокращениях на предприятиях корпорации и представил программы финансового оздоровления дочерних компаний. Однако приложенных усилий не хватило для того, чтобы спасти один завод от банкротства, второй – от рекордных убытков и потенциально возможной несостоятельности.

Юргинский машзавод

90 процентов акций Юргинского машиностроительного завода (Кемеровская область) «УВЗ-Логистик» приобрёл в декабре 2014 года. В предшествующие годы завод балансировал на грани прибыли и убытков, но всё же имел несколько миллиардов рублей выручки. К концу 2013 года она сократилась до 2 млрд рублей, а убыток составил 500 млн рублей. В дальнейшем выручка планомерно снижалась до 1,2 млрд рублей на конец 2018 года, убыток вырос до 1,8 млрд рублей.

Ситуация осложнялась тем, что на балансе завода находится Юргинская ТЭЦ, которая обеспечивает тепло- и электроснабжение города. С 2013 года предприятие регулярно нарушало платёжную дисциплину за поставленный газ. В декабре 2017 года замминистра энергетики РФ Андрей Черезов провёл совещание по вопросам обеспечения энергоснабжения Юрги. В течение 2017 года подготовка ТЭЦ к отопительному сезону «в связи с критическим финансовым состоянием предприятия и недофинансированием соответствующих мероприятий находилась под угрозой срыва, ремонты основного оборудования ТЭЦ проводились крайне низкими темпами, были проблемы с накоплением запасов топлива», сказал он.

«Юрмашзавод» признали проблемным активом. Руководство УВЗ подготовило план финансового оздоровления дочерней компании на 2018–2025 годы. Согласно ему к 2020 году на заводе должны были работать более трёх тысяч сотрудников, а выручка должна была превысить 4 млрд рублей.

Но уже в 2019 году УВЗ передал свою долю «Юрмаша» «РТ-Капитал» – дочерней структуре «Ростеха» по работе с проблемными активами.

К концу года, по данным финансовой отчётности, представленной на Seldon.Basis, убыток составил 4,6 млрд рублей. К настоящему моменту, по сведениям «Октагона», он превышает 12 млрд рублей.

По данным List-Org, на «Юрмашзаводе» работают больше пяти тысяч человек. В сентябре этого года предприятие признали банкротом; в начале ноября собрание кредиторов компании приняло решение об остановке хозяйственной деятельности с 21 декабря 2020 года. Как отмечали в «РТ-Капитал», это необходимо, поскольку завод продолжает генерировать убытки.

На УВЗ комментировать причины, которые привели к банкротству Юргинского завода, отказались со ссылкой на то, что сейчас предприятие «не входит в структуру холдинга».

«ЧТЗ-Уралтрак»

В 2011 году УВЗ приобрёл «ЧТЗ-Уралтрак» (Челябинская область). С этого момента предприятие, как и Юргинский машзавод, начало ежегодно генерировать убытки. В 2019 году они составили рекордные за последние восемь лет 3,3 млрд рублей. По словам источника «Октагона», знакомого с ситуацией, из-за практически полного отсутствия заказов заводу может грозить та же участь, которая постигла бывшую кемеровскую «дочку» УВЗ.

На «Уралвагонзаводе» финансовое состояние дочернего предприятия не комментируют. Но отмечают, что создана программа развития «ЧТЗ-Уралтрак», которая предполагает «наращивание объёмов выпуска дорожно-строительной техники и спецпродукции по гособоронзаказу».

– В целом предприятие ориентируется на создание перспективных видов техники, которые обеспечивали бы эргономику работы для оператора и бесперебойность работы самих машин. Проводится обновление инфраструктуры производственных площадей, что позволит обеспечить бесперебойное выполнение ЧТЗ гособоронзаказа. Прорабатывается реализация ряда инвестпроектов на производственных площадках, которые позволят дополнительно диверсифицировать предприятие, – уточнили в пресс-службе УВЗ.

Как рассказал изданию близкий к УВЗ собеседник, к «ЧТЗ-Уралтрак» неоднократно возникали нарекания по инженерной части производства. Федеральные СМИ до недавних пор игнорировали инцидент, произошедший на параде Победы в Москве 24 июня этого года. По утверждению информированного источника, во время торжественного проезда по Красной площади заглохла 50-тонная 152-миллиметровая самоходная артиллерийская установка 2С35 «Коалиция-СВ». Проблема возникла в ходовой части техники, которую производит как раз «ЧТЗ-Уралтрак». По мнению собеседника «Октагона», этот случай стал дополнительным поводом для недовольства руководством УВЗ.

УВЗ

К настоящему времени в корпорацию «УВЗ» входят около 40 промышленных предприятий, научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро в пяти федеральных округах страны и за рубежом. Сам концерн ежегодно попадает в сотню крупнейших производителей оружия (по данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, SIPRI).

В августе УВЗ отчитался о том, что доля гражданской продукции от общего объёма промышленной продукции по итогам 2020 года составит 30,7 процента. В корпорации подчеркнули, что показатель соответствует «поставленной президентом России задаче довести к 2025 году долю гражданской продукции до 30 процентов от общего производства оборонно-промышленного комплекса». Однако не упомянули, что он не соответствует плановым цифрам, о которых заявлял сначала Олег Сиенко, а затем и Александр Потапов.

По сведениям «Октагона», сейчас рассматривается возможность официального переоформления предприятий УВЗ в рамках разделения на гражданское и оборонное производство – во исполнение поручений президента и в соответствии с программой диверсификации «Ростеха».

Как уточнял глава госкорпорации Сергей Чемезов, доля гражданской продукции в выручке должна достичь 50 процентов к 2025 году.

Вопрос о разделении производства на гражданскую и военную части поднимался не раз. Особенно активно – в 2018 году. Представители промышленной элиты обсуждали информацию об олигархе, готовом приобрести активы по изготовлению вагонов. Однако эти разговоры остались на уровне слухов, структура корпорации не изменилась, и вопрос о приватизации на тот момент официально поднят не был.

По мнению собеседника издания, близкого к УВЗ, возвращение к этой теме в текущей ситуации логично, но при этом разделить производства будет практически невозможно.

– Такая попытка уже предпринималась, но не была успешной. Они очень переплетены: военное производство необходимо для гражданского и наоборот; цеха расположены рядом, и технологические процессы завязаны один на другой. Поэтому для реализации идеи необходимы серьёзные технологические решения, – прокомментировал эксперт. По его убеждению, смена руководства может совпасть с запуском процесса преобразования корпорации.

По сведениям «Октагона», гендиректор УВЗ может быть назначен на место первого зампреда коллегии Военно-промышленной комиссии, которое до недавнего времени занимал Сергей Куликов, сменивший Анатолия Чубайса на посту главы «Роснано».

На УВЗ отказались «комментировать слухи» об увольнении Потапова.

Анна Фёдорова