Скандалы: Уроки Александра Потапова

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07.12.2020, 14:50, Разное

Как государство вытаскивает «Уралвагонзавод» из долговой ямы

В уральской «дочке» «Ростеха» в ближайшее время может смениться руководство. Как стало известно «Октагону», к гендиректору АО «НПК “Уралвагонзавод”» Александру Потапову накопились претензии из-за невыполненных обещаний по финансовому оздоровлению корпорации. Под его руководством один завод пришёл к банкротству, второй – на грани; лишиться рабочих мест рискуют свыше 10 тысяч человек.

Ошибки руководства «Уралвагонзавода» могут дорого обойтись федеральному бюджету. В финансовую ситуацию в корпорации вынуждено вмешаться государство, чтобы вытащить её из долговой ямы. В законопроекте о бюджете на 2021–2023 годы заложена реструктуризация обеспеченных госгарантией кредитов УВЗ. Правительство сможет продлить срок их погашения до 31 декабря 2029 года. Предположительно, речь идёт о сумме свыше 20 млрд рублей.

Чистая прибыль УВЗ в 2019 году сократилась по сравнению с 2018 годом на 4,3 млрд рублей – до 2,9 млрд рублей. При этом суммарная кредиторская задолженность корпорации возросла с 59,3 млрд до 67,7 млрд рублей.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Корни проблем

Расположенный в советское время в Нижнем Тагиле «Уралвагонзавод» был крупнейшим танкостроительным предприятием, на котором трудились около 40 тысяч сотрудников. Завод также выпускал железнодорожные вагоны, сельскохозяйственную и строительную технику.

В 2007 году президент РФ Владимир Путин поручил создать на базе завода корпорацию. Через год в концерн вошли 11 производств, к концу 2009 года их число достигло 22.

«Координация действий профильных партнёров, установление прочных кооперационных связей позволят к 2015 году увеличить практически вдвое объём выпускаемой продукции. Причём доля гражданской продукции составит более 70 процентов», – указано в бухгалтерском отчёте УВЗ за 2008 год.

Однако нестабильность в мировой финансовой отрасли не позволила достичь запланированных показателей. 2008 год УВЗ завершил с убытком в 6,1 млрд рублей и задолженностью в 17,8 млрд рублей при загруженности производственных мощностей на 75 процентов. Поддержку оказало государство, направив 14,4 млрд рублей на увеличение уставного капитала предприятия. Сменилось руководство – корпорацию возглавил Олег Сиенко, до этого работавший в нефтегазовой отрасли. Считается, что его назначение пролоббировал глава «Ростехнологий» («Ростех») Сергей Чемезов.

Перестройка

Одним из первых действий нового руководства было создание логистической компании «Уралвагонзавода» – «УВЗ-Логистик». Она брала кредиты для покупки вагонов у головного предприятия, что отразилось на положении УВЗ в 2014–2016 годах.

– Случился валютный скачок, поднялись ставки по кредитам, и одновременно на рынке наблюдался избыток вагонов, «Уралвагонзавод» попал под санкции США и Европейского союза, плюс потребовалась реконструкция производства под «Армату». УВЗ быстро нарастил долги, которые он пока не может сократить до минимума, – пояснил «Октагону» промышленный эксперт Леонид Хазанов.

В 2014–2016 годах на фоне санкций ЕС и США «Уралвагонзаводу» потребовалась модернизация под производство «Арматы».
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

В кризис предприятие едва не остановилось полностью: работников отправляли в отпуска, задерживали зарплаты. В 2016 году «Альфа-Банк» подал иск о банкротстве завода. Первый этап судебных разбирательств завершился мировым соглашением, второй – погашением долга в размере 7,3 млрд рублей за счёт средств Газпромбанка под госгарантии.

В 2017 году было принято решение о переводе УВЗ в «Ростех», за чем последовала отставка Олега Сиенко. Новым гендиректором стал на тот момент замминистра промышленности и торговли РФ Александр Потапов. Он сменил почти весь состав заместителей и выступил с открытой критикой предшественника, заявив, что корпорация находится в очень тяжёлой финансовой ситуации.

Потапов озвучил намерение уделять больше внимания рынку гражданской техники, растянуть во времени сроки погашения кредитов и повысить рентабельность военных контрактов. Кроме того, он категорически опроверг слухи о возможных сокращениях на предприятиях корпорации и представил программы финансового оздоровления дочерних компаний. Однако приложенных усилий не хватило для того, чтобы спасти один завод от банкротства, второй – от рекордных убытков и потенциально возможной несостоятельности.

Юргинский машзавод

90 процентов акций Юргинского машиностроительного завода (Кемеровская область) «УВЗ-Логистик» приобрёл в декабре 2014 года. В предшествующие годы завод балансировал на грани прибыли и убытков, но всё же имел несколько миллиардов рублей выручки. К концу 2013 года она сократилась до 2 млрд рублей, а убыток составил 500 млн рублей. В дальнейшем выручка планомерно снижалась до 1,2 млрд рублей на конец 2018 года, убыток вырос до 1,8 млрд рублей.

В 2014 году «УВЗ-Логистик» приобрёл 90 процентов уставного капитала Юргинского машиностроительного завода.
Фото: Кузярин Анатолий/ТАСС

Ситуация осложнялась тем, что на балансе завода находится Юргинская ТЭЦ, которая обеспечивает тепло- и электроснабжение города. С 2013 года предприятие регулярно нарушало платёжную дисциплину за поставленный газ. В декабре 2017 года замминистра энергетики РФ Андрей Черезов провёл совещание по вопросам обеспечения энергоснабжения Юрги. В течение 2017 года подготовка ТЭЦ к отопительному сезону «в связи с критическим финансовым состоянием предприятия и недофинансированием соответствующих мероприятий находилась под угрозой срыва, ремонты основного оборудования ТЭЦ проводились крайне низкими темпами, были проблемы с накоплением запасов топлива», сказал он.

«Юрмашзавод» признали проблемным активом. Руководство УВЗ подготовило план финансового оздоровления дочерней компании на 2018–2025 годы. Согласно ему к 2020 году на заводе должны были работать более трёх тысяч сотрудников, а выручка должна была превысить 4 млрд рублей.

Но уже в 2019 году УВЗ передал свою долю «Юрмаша» «РТ-Капитал» – дочерней структуре «Ростеха» по работе с проблемными активами.

К концу года, по данным финансовой отчётности, представленной на Seldon.Basis, убыток составил 4,6 млрд рублей. К настоящему моменту, по сведениям «Октагона», он превышает 12 млрд рублей.

По данным List-Org, на «Юрмашзаводе» работают больше пяти тысяч человек. В сентябре этого года предприятие признали банкротом; в начале ноября собрание кредиторов компании приняло решение об остановке хозяйственной деятельности с 21 декабря 2020 года. Как отмечали в «РТ-Капитал», это необходимо, поскольку завод продолжает генерировать убытки.

На УВЗ комментировать причины, которые привели к банкротству Юргинского завода, отказались со ссылкой на то, что сейчас предприятие «не входит в структуру холдинга».

«ЧТЗ-Уралтрак»

В 2011 году УВЗ приобрёл «ЧТЗ-Уралтрак» (Челябинская область). С этого момента предприятие, как и Юргинский машзавод, начало ежегодно генерировать убытки. В 2019 году они составили рекордные за последние восемь лет 3,3 млрд рублей. По словам источника «Октагона», знакомого с ситуацией, из-за практически полного отсутствия заказов заводу может грозить та же участь, которая постигла бывшую кемеровскую «дочку» УВЗ.

В 2011 году УВЗ приобрёл «ЧТЗ-Уралтрак».
Фото: В. Каушанов/РИА Новости

На «Уралвагонзаводе» финансовое состояние дочернего предприятия не комментируют. Но отмечают, что создана программа развития «ЧТЗ-Уралтрак», которая предполагает «наращивание объёмов выпуска дорожно-строительной техники и спецпродукции по гособоронзаказу».

– В целом предприятие ориентируется на создание перспективных видов техники, которые обеспечивали бы эргономику работы для оператора и бесперебойность работы самих машин. Проводится обновление инфраструктуры производственных площадей, что позволит обеспечить бесперебойное выполнение ЧТЗ гособоронзаказа. Прорабатывается реализация ряда инвестпроектов на производственных площадках, которые позволят дополнительно диверсифицировать предприятие, – уточнили в пресс-службе УВЗ.

24 июня во время торжественного проезда по Красной площади заглохла «Коалиция-СВ», ходовая часть которой производится на «ЧТЗ-Уралтрак».
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Как рассказал изданию близкий к УВЗ собеседник, к «ЧТЗ-Уралтрак» неоднократно возникали нарекания по инженерной части производства. Федеральные СМИ до недавних пор игнорировали инцидент, произошедший на параде Победы в Москве 24 июня этого года. По утверждению информированного источника, во время торжественного проезда по Красной площади заглохла 50-тонная 152-миллиметровая самоходная артиллерийская установка 2С35 «Коалиция-СВ». Проблема возникла в ходовой части техники, которую производит как раз «ЧТЗ-Уралтрак». По мнению собеседника «Октагона», этот случай стал дополнительным поводом для недовольства руководством УВЗ.

УВЗ

К настоящему времени в корпорацию «УВЗ» входят около 40 промышленных предприятий, научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро в пяти федеральных округах страны и за рубежом. Сам концерн ежегодно попадает в сотню крупнейших производителей оружия (по данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, SIPRI).

В августе УВЗ отчитался о том, что доля гражданской продукции от общего объёма промышленной продукции по итогам 2020 года составит 30,7 процента. В корпорации подчеркнули, что показатель соответствует «поставленной президентом России задаче довести к 2025 году долю гражданской продукции до 30 процентов от общего производства оборонно-промышленного комплекса». Однако не упомянули, что он не соответствует плановым цифрам, о которых заявлял сначала Олег Сиенко, а затем и Александр Потапов.

По сведениям «Октагона», сейчас рассматривается возможность официального переоформления предприятий УВЗ в рамках разделения на гражданское и оборонное производство – во исполнение поручений президента и в соответствии с программой диверсификации «Ростеха».

Как уточнял глава госкорпорации Сергей Чемезов, доля гражданской продукции в выручке должна достичь 50 процентов к 2025 году.

Вопрос о разделении производства на гражданскую и военную части поднимался не раз. Особенно активно – в 2018 году. Представители промышленной элиты обсуждали информацию об олигархе, готовом приобрести активы по изготовлению вагонов. Однако эти разговоры остались на уровне слухов, структура корпорации не изменилась, и вопрос о приватизации на тот момент официально поднят не был.

По мнению собеседника издания, близкого к УВЗ, возвращение к этой теме в текущей ситуации логично, но при этом разделить производства будет практически невозможно.

– Такая попытка уже предпринималась, но не была успешной. Они очень переплетены: военное производство необходимо для гражданского и наоборот; цеха расположены рядом, и технологические процессы завязаны один на другой. Поэтому для реализации идеи необходимы серьёзные технологические решения, – прокомментировал эксперт. По его убеждению, смена руководства может совпасть с запуском процесса преобразования корпорации.

По сведениям «Октагона», гендиректор УВЗ может быть назначен на место первого зампреда коллегии Военно-промышленной комиссии, которое до недавнего времени занимал Сергей Куликов, сменивший Анатолия Чубайса на посту главы «Роснано».

На УВЗ отказались «комментировать слухи» об увольнении Потапова.

Анна Фёдорова



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