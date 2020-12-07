Скандалы: Административные «вип-птенцы» не хотят расставаться с «Гнездово»

07.12.2020, 14:50, Разное

В Смоленской области за год не смогли продать резиденцию губернатора Алексея Островского

Администрация Смоленской области не смогла за год продать резиденцию «Гнездово» губернатора Алексея Островского и его служебный автомобиль Lexus LS500, обнаружили «Открытые медиа», изучив данные Росреестра и тендерную документацию. Островский ещё в сентябре 2019 года пообещал выставить здания и машину на торги, а вырученные средства потратить на ремонт районных больниц и покупку жилья медикам.

В ноябре 2019 года Смоленская областная дума включила в план приватизации госимущества комплекс зданий и земельный участок в 85 гектаров в посёлке «Гнездово». Недвижимость оценили в 125 млн рублей и собирались продать в первом полугодии 2020 года. А в феврале 2020 года Островский подтвердил, что «Гнездово» будет выставлено на торги. Но за прошедший год ни одного аукциона так и не состоялось.

В пресс-службе администрации Смоленской области сказали «Открытым медиа», что не смогли продать комплекс зданий, поскольку на территории резиденции обнаружился неучтённый объект — проходная. «Прежние региональные власти приняли комплекс юридически некорректно. Выяснилось, что ещё в 2011 году при передаче на основании приказа министра обороны проходная не была отдана в собственность Смоленской области. Таким образом, приватизация единого комплекса с объектом федеральной собственности, находящимся на земельном участке, приведёт к нарушению законодательства», — говорится в письменном ответе замглавы пресс-службы Елены Кудрявкиной.

При этом, как следует из данных ЕГРН, проходной был присвоен кадастровый номер ещё 12 ноября 2019 года, то есть о невозможности продать резиденцию было известно за два дня до того, как комплекс включили в областной план приватизации. Также, по данным ЕГРН, «Гнездово» перешло в собственность Смоленской области в июне 2012 года — во время руководства регионом Алексеем Островским.

В пресс-службе уточнили, что на неучтённое здание нужно будет оформить право собственности, затем потребуется провести оценку всей резиденции и только после этого комплекс можно будет выставить на торги. Планируется, что резиденцию включат в план приватизации на 2021−2023 годы.

За прошедший год Lexus LS500 выставлялся на торги четыре раза — сначала за 7,1 млн рублей, затем за 5,7 млн рублей, но покупателей так и не нашлось.

Алена Хлиманова