 

“Позволяла себе больше остальных”. Кухар прокомментировала резкие высказывания в свой адрес со стороны Фреймут на “Танцах со звездами”

07.12.2020, 14:48, Новости дня

Судья шоу “Танцы со звездами 7” на “1+1” и прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар в интервью, которое 6 декабря опубликовано на сайте “Обозреватель”, заявила, что добрые отношения с участницей шоу телеведущей Ольгой Фреймут сложились задолго до проекта.

“Мы с ней общались и были знакомы еще задолго до шоу. Наверное, поэтому она позволяла себе больше остальных. Я придерживаюсь мнения, что артист должен высказываться в танце, когда танец заканчивается, свое мнение высказывают члены жюри. Они же могут высказываться в сюжете или на балконе, который для этого и предназначен”, – заявила Кухар.

Она отметила, что судьям иногда приходилось говорить правду в глаза участников шоу. По словам Кухар, чаще всего это происходило, когда участники не посещали репетиции, а на паркете жаловались, что не успели выучить танец.

“Как человеку, мне было искренне жаль их, хотелось поддержать. Но как артист, я считаю, что это с их стороны был непрофессиональный подход. Я должна сказать правду, даже понимая, что фанатам участников это не понравится”, – подытожила она.

“Танцы со звездами 7” – четвертый проект, в котором Кухар была судьей. Он стартовал 30 августа, а завершился 29 ноября после 14 эфиров.

Во время одного из эфиров Фреймут поскандалила с Кухар, посоветовав сходить в церковь, чтобы покаяться.

Футболист Сергей Мельник, который принимал участие в новом сезоне шоу, после выступления в третьем эфире также вступил в перепалку с Кухар, заявив, что хотел бы посмотреть на нее на футбольном поле.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.07 / Части тела рэпера Энди Картрайта нашли в квартире в Петербурге

25.08 / Положинский отказался от ордена “За заслуги”, которым его наградил Зеленский

13.08 / Американцы разрешили финнам производить водку Finlandia до 2035 года

01.11 / В Турции ввели налог на проживание в отелях

25.08 / Украина посоветовала Белоруссии отказаться от насилия и напомнила про евромайдан

14.09 / После массового празднования Дня города в Одессе возбуждено дело

14.11 / В мире: Пророссийские украинцы вышли в лидеры

15.10 / Бренд Mitsubishi представил обновленный кроссовер Eclipse Cross

11.07 / Генпрокуратура РФ заявила, что группа Дятлова погибла из-за лавины. Родственники погибших не согласны с этим

12.11 / Цена газа “Нафтогазу України” сейчас ниже, чем за три предыдущих года – Коболев

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска