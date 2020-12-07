 

COVID-19 в Украине. Степанов заявил, что ряд областей не выполняют план по обеспечению койко-мест кислородом

07.12.2020, 14:48, Новости дня

Некоторые регионы Украины не выполняют планы по подключению к медицинскому кислороду койко-мест в больницах для пациентов с коронавирусной инфекцией.

Об этом 7 декабря на селекторном совещании с участием президента Владимира Зеленского заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует сайт главы государства.

“Степанов подчеркнул, что с ноября было добавлено еще более 15 тыс. коек, где пациентов могут подключать к кислороду. В то же время он отметил, что некоторые области перевыполняют план, а некоторые – недовыполняют его. Среди последних министр назвал Днепропетровскую и Донецкую области”, – сказано в сообщении.

В Офисе президента отметили, что увеличение числа койко-мест с подключенным кислородом инициировал именно глава государства.

По данным Министерства здравоохранения, на 6 декабря в больницах первой волны COVID-19 предусмотрено почти 59 тыс. койко-мест, из них в Днепропетровской области 4313, а в Донецкой – 3511.

На 7 декабря в Украине зарегистрировано 821 947 случаев коронавирусной инфекции, из них 8641 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 13 733 пациента с COVID-19, выздоровело 423 704 человека.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.07 / Адвокат рассказал о состоянии Ефремова

27.07 / Армения сообщила о гибели контрактника на границе с Азербайджаном

05.08 / Нефть подешевела на росте числа заболевших коронавирусом

30.06 / В РФ подтвердили 6,7 тыс. новых случаев коронавируса

25.06 / На Украине избили битами члена партии Шария

26.08 / Мнения: У каждого оппозиционера есть свои скелеты в шкафу

03.07 / “Стрела” упустила победу над “Енисеем-СТМ” в чемпионате России по регби

29.09 / Минобороны Армении заявило о десятках тел военных Азербайджана на территории НКР

27.09 / В мире: В Нагорном Карабахе начинается новая война

07.08 / Доброволец раскрыл детали испытаний вакцины от коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска