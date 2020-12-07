COVID-19 в Украине. Степанов заявил, что ряд областей не выполняют план по обеспечению койко-мест кислородом

07.12.2020, 14:48, Новости дня

Некоторые регионы Украины не выполняют планы по подключению к медицинскому кислороду койко-мест в больницах для пациентов с коронавирусной инфекцией.

Об этом 7 декабря на селекторном совещании с участием президента Владимира Зеленского заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует сайт главы государства.

“Степанов подчеркнул, что с ноября было добавлено еще более 15 тыс. коек, где пациентов могут подключать к кислороду. В то же время он отметил, что некоторые области перевыполняют план, а некоторые – недовыполняют его. Среди последних министр назвал Днепропетровскую и Донецкую области”, – сказано в сообщении.

В Офисе президента отметили, что увеличение числа койко-мест с подключенным кислородом инициировал именно глава государства.

По данным Министерства здравоохранения, на 6 декабря в больницах первой волны COVID-19 предусмотрено почти 59 тыс. койко-мест, из них в Днепропетровской области 4313, а в Донецкой – 3511.

На 7 декабря в Украине зарегистрировано 821 947 случаев коронавирусной инфекции, из них 8641 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 13 733 пациента с COVID-19, выздоровело 423 704 человека.