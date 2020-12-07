Лукашенко предложил “красивые и прозрачные” демократические принципы

07.12.2020, 14:48, Новости дня

Считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко на совещании о работе экономики в 2020 году и проектах прогноза развития страны на 2021 год рассказал о демократической схеме перераспределения полномочий между государственными органами власти. Его выступление цитирует пресс-служба президента Беларуси 7 декабря.

“Вот самая демократичная схема, во всех демократических государствах именно так: правительство внесло, парламент согласовал – если это закон, глава государства его подписывает или отклоняет, если нарушаются принципы, которые установлены всебелорусским народным собранием. На очередные пять лет основные принципы функционирования нашего государства будут установлены этим съездом народа. Абсолютно прозрачная, красивая, демократичная схема”, – сказал он.

Особенностью этого собрания, по словам Лукашенко, станет то, что на нем не только будут подводить предварительные итоги года, но и рассмотрят прогноз на год.

“О пятилетке речи сегодня не будет. Понятно, это стартовый год, он очень важный для пятилетки, поэтому мы будем его скрупулезно рассматривать. А на пятилетку, возможно, будут какие-то корректировки по итогам года. В начале января еще раз вернемся к пятилетнему плану”, – заявил он.

С 9 августа в Беларуси не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент президент Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. По данным Тихановской, погибших восемь.

Лукашенко 23 сентября, как он считает, снова вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина.