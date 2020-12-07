 

Екатерина Белокур. Интересные факты о художнице

07.12.2020, 14:48, Новости дня

Екатерина Белокур – художник-самоучка. Она происходила из бедной сельской семьи, проживавшей в Богдановке под Киевом, и не смогла получить не только художественное, а и базовое среднее образование.

Она пробовала поступить в Миргородский техникум художественной керамики и в театральный техникум в Киеве. В обоих вузах получила отказ из-за отсутствия аттестата.

Родители не понимали пристрастия дочери к творчеству и разрешали рисовать только после того как она выполнит всю работу по дому и хозяйству. Как правило – после обеда в воскресенье. Не было у девочки и материалов: полотнами служила старая одежда, кисть она сделала сама, прицепив к прутику несколько ворсинок шерсти, краски разводила, используя натуральные красители.

Фото: museum.net.ua

Художнице сложно было смириться с непониманием в семье, и она однажды даже решилась на самоубийство. Белокур пробовала топиться, но была спасена. После этого родители стали лояльнее относиться к ее творческим порывам. После попытки суицида Белокур всю жизнь имела проблемы со здоровьем, поскольку простудила в реке ноги.

Художница преимущественно рисовала цветы, но никогда их не срывала. Она могла пройти несколько десятков километров, чтобы найти нужные ей виды растений. Сорванный цветок Белокур сравнивала с загубленной человеческой судьбой.

Признание к художнице пришло в возрасте 40 лет. Она, услышав по радио голос певицы Оксаны Петрусенко, настолько вдохновилась им, что написала исполнительнице письмо, в которое вложила свой рисунок. Петрусенко помогла в организации первой выставки Белокур. Полотна сначала показали в Полтаве, а позже – в Киеве и Москве.

Фото: museum.net.ua

Знаменитый испанский художник Пабло Пикассо, увидев картины Белокур на выставке советской живописи в Париже в 1954 году, был поражен талантом автора. “Если бы у нас была художница такого уровня мастерства, мы бы заставили говорить о ней весь мир”, – сказал он.

Белокур никогда не была замужем. В молодости у нее были женихи, но все они не относились всерьез к увлечению девушки живописью. Крестьянские парни рассчитывали на то, что жена посвятит себя дому, детям и быту. Белокур же не мыслила себя без творчества.

До конца жизни она прожила в родительском доме в Богдановке, где на старости лет присматривала за больной матерью. Сердце Белокур остановилось 10 июня 1961 года. Она похоронена в родной Богдановке. Сейчас в доме художницы находится мемориальный музей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08 / Четвертый рейс МЧС РФ вылетел в Бейрут

22.09 / Следователи занялись проверкой запугавшей одноклассников второгодницей

08.07 / Подтверждена секретность переданных Сафроновым сведений

23.11 / В Гонконге людям с положительным тестом на COVID-19 будут платить по $645

24.07 / В Керчи спустили на воду новейший малый ракетный корабль «Циклон»

30.07 / Украина может потребовать экстрадиции украинцев, задержанных в Беларуси в числе бойцов ЧВК “Вагнер”

15.09 / Переговоры Путина и Лукашенко завершились

17.10 / «Так выглядит коррупция» – цензура Twitter и Facebook на службе у американских демократов

04.11 / В Нью-Йорке выявлены случаи голосования «мертвых душ»

27.10 / Ярмоленко в третий раз стал отцом. Фото

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска