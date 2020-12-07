Эрмитаж нашел применение завещанным котам деньгам

07.12.2020, 14:34, Новости дня

Средства, завещанные французским меценатом котам Эрмитажа, будут направлены на ремонт музейных подвалов, где обитают животные, сообщил генеральный директор музея Михаил Пиотровский.

«Как мы будем расходовать эти деньги, решат коты вместе с теми, кто за ними ухаживает. Я думаю, есть возможность как-то обновить ту обстановку в подвале, в которой они живут…, сделать евроремонт», – цитирует Пиотровского РИА «Новости».

Как отметил директор музея, эрмитажные коты получают большую помощь и от российских благотворителей. Например, деньги животным отдавал бывший президент российской академии наук Владимир Фортов.

В начале декабря французский житель завещал часть своего наследства котам Эрмитажа.