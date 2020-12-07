В Москве за выходные привились от COVID 2 тыс. человек

07.12.2020, 14:34, Новости дня

За выходные в Москве привились от коронавируса порядка 2 тыс. человек, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Об этом информирует РИА «Новости».

Собянин выразил надежду, что в ближайшие недели Москва будет получать более существенные объемы вакцинации от коронавируса.

При этом ситуация в столице остается сложной, но здравоохранение Москвы работает стабильно.

Ранее сообщалось, что коронавирус обнаружили у 40% заболевших ОРВИ москвичей.

Напомним, за минувшие сутки в России выявлено 28 142 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,5 млн случаев заболевания.