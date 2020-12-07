В Чечне не увидели ничего необычного в прощании с обезглавившим учителя террористом

07.12.2020, 14:34, Новости дня

Председатель Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев заявил, что похороны в Чечне проходят всегда и для всех одинаково – с большим числом приглашенных, поэтому в прощании с террористом Абдулахом Анзоровым не было ничего необычного.

«У нас нет такого понятия – с почестями или без почестей. У нас всех хоронят одинаково вне зависимости от ранга или от того, как человек умер. Поэтому то, что я вижу на видео, – это традиционные похороны. Всегда большое количество людей, всегда по одним канонам хоронят», – сообщил Тапаев телеканалу «360».

Глава села Шалажи, где похоронили Анзорова, также опроверг сообщения о торжественной церемонии во время траурного мероприятия. Особые условия он объяснил антиковидными мерами. По словам главы села Салмана Магамадова, из-за коронавируса на въезде были выставлены блокпосты.

«Распоряжение официальных лиц республики. Остальное из области догадок и фантазий. До похорон уже сотрудники полиции стояли практически в каждом селе республики», – сообщил он изданию «Подъем».

Магамадов добавил, что на похоронах 18-летнего Анзорова было около 100 человек. По его мнению, Абдулах – герой «для всего исламского мира». Его похоронили рядом с прадедушкой. Глава Шалажи подчеркнул, что администрация не оказала никакой материальной помощи семье Анзорова. «Этих людей во всем исламском мире с руками и ногами ждут, от наших жалких подачек они вообще независимы», – сказал он.

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Публикация от 360 TV (@mbn360)

Напомним, обезглавивший в октябре учителя во Франции Абдулах Анзоров родился в Москве и был чеченцем по происхождению. Анзоров напал на Пати из-за того, что преподаватель на уроках демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Молодого человека застрелили полицейские.

В то же время российское посольство в Париже отмечало, что подозреваемый в убийстве учителя во Франции не имел отношения к России, поскольку его семья была принята французской стороной. При получении статуса политических беженцев семья подозреваемого потеряла российское гражданство.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что нападение на учителя в пригороде Парижа является террористическим актом.