Мнение: Модель

07.12.2020, 14:16, Разное

Подоспела новая математическая модель распространения коронавируса. Оценивать ее достоверность сложно ввиду политической мотивированности этой эпидемии, хотя выводы довольно показательны: "…Пик по количеству активных случаев коронавируса в Москве и Петербурге ожидается в середине декабря. Как сообщает издание «Известия», данные получили учёные СПбГУ на основе созданной ими математической модели прогнозирования распространения инфекции. Согласно подсчётам математиков, пик по числу активных случаев заболевания COVID-19 в Москве придётся на 10—12 декабря с 149-151 тысячами одновременно болеющих. В Петербурге пик ожидается в период с 15 по 16 декабря, когда количество одновременно болеющих коронавирусом составит 64-65 тысяч человек…"

Практически это картина классического сезонного ОРВИ. Будь вместо Ковид-19 стандартный грипп, ситуация была бы столь же классической и стандартной. Но Ковид – другой грипп. Атипичный. А оптимизированная согласно путинским майским указам медицина заточена только и исключительно на обычные заболевания, а значит: любое отклонение становится для нее катастрофой и коллапсом.

Поэтому мы получили катастрофическую картину – вначале закончились оптимизированные койко-места в инфекционных учреждениях (а как им не закончиться, если именно инфекционные больницы уничтожались с особым тщанием, так как в силу специфики инфекционных заболеваний значительную часть времени эти учреждения "простаивают", а значит – прожирают драгоценный ресурс, который майские указы и повелели сберечь для друзей президента). Затем, после исчерпания оптимизированных койко-мест в инфекционных отделениях оказалось, что создать резервные "с нуля" невозможно. Страна вдруг и внезапно оказалась неготовой к войне. Вдруг выяснилось, что ни в Минобороны, ни в МЧС, ни в Госрезерве просто нет достаточных резервов для того, чтобы развернуть необходимое число коек, нет врачей, нет резервного оборудования. Нет ничего. Пару-тройку показательных парадных строек режим потянул – вроде госпиталя в Ленэкспо или срочно построенной "Коммунарки", а вот в масштабах всей страны – увы. Если завтра война, то разворачивать нечего – раненые и больные будут попросту умирать, так как помочь им можно только на пеньке и скамейке у подъезда, но пеньки и скамейки у нас забронированы ЦИКом, а потому и на них помочь не получится. Это к вопросу о готовности путинского режима к войне, которой так любят пугать супостата. Понятно, что с такой готовностью никакого другого пути, как в рай по завету каудильо у нас просто нет.

Соответственно, все проблемы с дефицитом коек и врачей стали решать примитивным перераспределением за счет других категорий больных. И получили масштабнейший всплеск сверхсмертности за счет неоказания плановой помощи другим больным. Примеров этому бездна. Ну, и плюсом к катастрофе стал маневр врачами – если вы дантиста или уролога бросите лечить инфекционное заболевание, то качество оказания помощи, понятно, будет несколько иным, чем если бы у вас было достаточное число врачей по профилю. Отсюда, кстати, и резко выросшая смертность среди врачей – людей попросту используют на износ, а в таком режиме немудрено, что врачи в т.н. "красных зонах" сами массово заболевают и даже умирают.

Проблема не в вирусе. Проблема в организации медицины. Она такова, что любая хоть чуть выбивающаяся из стандартов болезнь становится провальным стресс-тестом для всей отрасли. Но признать это означает признать президента, который и запустил процесс уничтожения здравоохранения (а также все других отраслей, которых коснулись его майские указы) в лучшем случае вредителем, а вообще-то говоря – государственным преступником. Кто же рискнет вслух сказать очевидное?

А Ковид – он существует вне зависимости от майских указов. Может быть, он заместил грипп, в смысле "обычный грипп" и теперь коронавирус будет вместо него. А может – это просто "атипичная" флуктуация, и через сезон грипп снова вернется. Кто знает.

Вопрос не в самой болезни как таковой. Вопрос в том, что система здравоохранения в нашей стране (а она слизана с западных аналогов, которые тоже впали в коллапс по той же причине) должна быть возвращена к нормальной модели. В которой есть резерв устойчивости, позволяющий спокойно проходить любые (или почти любые) экстремальные и атипичные сюжеты.

Но опять же – мы вновь и вновь сталкиваемся с той же проблемой. Пока у власти находится режим воров и преступников, никакого возвращения к норме не будет. Нормой становится террор в ответ на попытки вернуться к нормальным условиям жизни. Выбор-то на самом деле вполне очевиден: либо благополучие воровского сословия – либо благополучие всей остальной страны. Совместить это невозможно.