В Кремле оценили возможность закрытия регионов из-за пандемии

07.12.2020, 14:08, Разное

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что необходимости в ужесточении мер борьбы с пандемией COVID-19 нет. Глава государства не собирается закрывать регионы и вводить всеобщий режим самоизоляции.

Представитель Кремля также отметил, что система здравоохранения справляется со всеми вызовами. При этом Песков напомнил, что руководители регионов получили особые полномочия и могут сами принимать решения об ужесточении ограничений.

Ранее в СМИ появилась новость о предложении министра здравоохранения Михаила Мурашко рассмотреть вопрос об ограничении передвижения россиян как внутри регионов, так и между ними. Позднее помощник главы ведомства сообщил, что его слова были вырваны из контекста.

Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в России на сегодня составляет 2,48 миллиона. Суточный прирост новых случаев держится на уровне 27-29 тысяч. За весь период выздоровели 1,95 миллиона граждан, умерли 43,5 тысячи пациентов.

Большинство заболевших находится в Москве. В столице было выявлено 654 тысячи случаев инфицирования. Власти города сравнили девятимесячную борьбу с COVID-19 c марафоном, которому “не видно ни конца ни края”.