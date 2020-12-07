 

В Кремле оценили возможность закрытия регионов из-за пандемии

07.12.2020, 14:08, Разное

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что необходимости в ужесточении мер борьбы с пандемией COVID-19 нет. Глава государства не собирается закрывать регионы и вводить всеобщий режим самоизоляции.

Представитель Кремля также отметил, что система здравоохранения справляется со всеми вызовами. При этом Песков напомнил, что руководители регионов получили особые полномочия и могут сами принимать решения об ужесточении ограничений.

Ранее в СМИ появилась новость о предложении министра здравоохранения Михаила Мурашко рассмотреть вопрос об ограничении передвижения россиян как внутри регионов, так и между ними. Позднее помощник главы ведомства сообщил, что его слова были вырваны из контекста.

Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в России на сегодня составляет 2,48 миллиона. Суточный прирост новых случаев держится на уровне 27-29 тысяч. За весь период выздоровели 1,95 миллиона граждан, умерли 43,5 тысячи пациентов.

Большинство заболевших находится в Москве. В столице было выявлено 654 тысячи случаев инфицирования. Власти города сравнили девятимесячную борьбу с COVID-19 c марафоном, которому “не видно ни конца ни края”.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.07 / Мнение: Требования

24.08 / Осторожно, скользкий трон

25.07 / В Москве задержали людей, кормивших голубей

04.09 / Изгнание архиепископа

04.11 / Обнародованы первые результаты выборов президента США

31.08 / Катавшийся пьяным по Парижу Жерар Депардье лишился мотоцикла

26.11 / Антибактериальная терапия может снизить риск рака желудка на многие годы – исследование

14.11 / Адвокат о наследстве Армена Джигарханяна: «Могут начаться судебные войны»

24.11 / В Петербурге пенсионерка обматерила и напала на полицейского из-за маски

29.11 / Работала в поле и на ферме: супермодель из Вьетмана выбилась из нищеты и покорила мир

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска