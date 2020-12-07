 

Наташа Королева распрощалась со своим музыкальным коллективом из-за пандемии

07.12.2020, 14:06, Разное

Российской певице Наташе Королевой из-за пандемии коронавирусной инфекции пришлось распустить свой творческий коллектив. У исполнительницы закончились финансовые средства на выплату заработной платы своим музыкантам, об этом пояснила дизайнер Аника Керимова.
С Аникой Керимовой Наташа Королева сотрудничала продолжительное время, за которое она получила от нее множество сценических костюмов. Однако сложные времена вынудили певицу распустить свой коллектив. Дизайнеру тоже пришлось сократить свой персонал.

Анику Керимову певица посещала перед отлетом в Африку. Она пришла в Дом Моды, но не обнаружила там привычных помещений, которыми пользовались в качестве салона красоты. Оказалось, что от этого вида деятельности пришлось отказаться. Тогда Наташа Королева призналась коллеге, что она тоже была вынуждена распрощаться со своим музыкальным коллективом.



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