В Кремле обнаружен бункер, в котором Иван Грозный пировал во время чумы

07.12.2020, 14:03, Разное

При раскопках под Ивановской площадью Кремля на глубине 32 метра археологи обнаружили обширное подземное помещение. Судя по всему, это легендарный бункер Ивана Грозного, где он скрывался во время эпидемии XVI века.

«Моровое поветрие» пришло в Москву в 1569 году и продолжалось три года. Царь Иван повелел тогда «ископати сугубую дыру под колоколы в Кремле, для царского жилья». Подземное убежище требовалось самодержцу не только для защиты от инфекции, но и от многочисленных бунтовщиков, недовольных карантинными мерами. Город и окрестности разделили на кварталы, между которыми установили непроходимые заставы, «а если на заставе кого хватали, надлежало бросить в костёр, бывший при заставе, со всем, что при нём было». Также Кремль осаждали голодные крестьяне, которым не позволяли торговать в городе и они лишились средств к существованию.

Бункер Ивана Грозного искали давно, но из-за неверного толкования слов «под колоколы» копали не в том месте – под колокольней Ивана Великого. Искать же следовало под Ивановской площадью, которая в те времена называлась «площадью под колоколы». По меркам XVI века, бункер и сейчас готов к использованию – там большой запас серебряной посуды, дров и одежды. На кухне сохранились ежедневные меню царских пиров и надпись, сделанная рукой дьяка Висковатого: «Кубок, чарку иль иную посуду, подав раз царю, тут же выбрасывать!»

В южной части бункера археологи обнаружили железную дверь, которая ведёт куда-то дальше. Они хотели вскрыть её, однако побоялись сорвать наклейки «ФСО России. Опломбировано. Не вскрывать».