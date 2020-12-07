Скандалы: Папа купил автомобиль…

07.12.2020, 13:56, Разное

Сын миллиардера Дмитрия Мазепина, Никита Мазепин, в сезоне 2021 года будет выступать в «Формуле-1» за американскую команду Haas

По затратам и доходам «Формула-1» считается самым дорогим видом спорта. Ни одна из конюшен (так называются команды «Ф-1» по аналогии со скачками, популярными на родине гонок — в Великобритании, где первыми боксами для болидов были старые конюшни) не раскрывает точную стоимость своих гоночных болидов. Но известно, что сумма самого авто и его эксплуатации в одном сезоне переваливает за $55 млн. Это более чем в 2,5 раза дороже, чем себестоимость изготовления истребителя МиГ-29.

Без мощных спонсоров в высшем классе мировых гонок не появиться. Поэтому понятно, почему все российские пилоты — сыновья известных родителей. Никита Мазепин станет четвертым российским гонщиком «Формулы-1» — после Виталия Петрова, Даниила Квята и Сергея Сироткина.

Виталий Петров — сын Александра Петрова, который был совладельцем ОАО «Выборгский судостроительный завод», ЗАО «Выборгская топливная компания» и других крупных предприятий c общим оборотом более 1 млрд руб. в год. Александр был убит 24 октября 2020 года в своем доме под Выборгом.

Даниил Квят, единственный россиянин в настоящий момент участвующий в «королевских гонках», — сын бизнесмена и экс-депутата Вячеслава Квята.

Финансово поддерживал сына Сергея Сироткина и бывший директор Национального института авиационных технологий член-корреспондент РАН Олег Сироткин. Институт был один из спонсоров гонщика.

Отец Никиты Мазепина — основной владелец и председатель совета директоров Объединенной химической компании «Уралхим», миллиардер. Дмитрий Мазепин в 2015 году попал в рейтинг Forbes богатейших бизнесменов РФ с доходом $1,3 млрд.

В ноябре Russia Today сообщал, что Дмитрий Мазепин собирался купить команду Haas, чтобы в нее попал его сын. Это уже третья попытка Мазепина стать владельцем команды «Формулы-1». Ранее сообщалось, что бизнесмен вел переговоры о покупке Force India и Williams.

Комментатор гонок «Формула-1» для «Матч ТВ» Наталья Фабричнова рассказала «Компании», что «для «Ф-1» это обычная ситуация, когда родители пилотов имеют доли в команде». Например, папе гонщика McLaren Ландо Норриса — Адаму Норрису (с состоянием 250 млн фунтов стерлингов в 2019 году занимал в списке богатейших жителей Великобритании 501-е место) принадлежит доля в команде сына.

«За любым пилотом стоит спонсорская поддержка. Таких примеров много. Это очень дорогой вид спорта. Это не футбол, где человек взял мяч — и этого достаточно, чтобы расти дальше. В «Формуле-1» не бывает историй про «Золушку»».

— Наталья Фабричнова

Чисто теоретически у очень талантливого спортсмена может появиться шанс попасть в систему больших команд, которые ведут молодежь. Но, чтобы туда попасть, молодые пилоты должны все время быть на слуху, выигрывая соревнования в своем классе, выступать ярко. Кроме того, молодежные программы хоть и имеются в некоторых командах, однако система не всегда работает. Такая ситуация сложилась, к примеру, в «Рено».

Никиту Мазепина пригласили в высший гоночный класс после его хорошего выступления за Hitech GP в «Формуле-2» (младшая серия) — за два тура до финиша серии он идет в общем зачете на третьем месте. «В прошлом году у Никиты хромала техника и ему не везло. Но он смог изменить ситуацию и в этом году поднялся на высокий уровень результатов, доказал, что он хороший гонщик и автор одних из самых сильных обгонов», — говорит Наталья Фабричнова.

Американская гоночная команда Haas cоздана в апреле 2014-го Джином Хаасом.

Штаб-квартира расположена в Банбери (Великобритания). Она была куплена в 2014 году у прекратившей существование из-за отсутствия финансирования российско-британской конюшни Marussia F1 Team.

Конюшня сотрудничает с Ferrari — использует ее двигатели и коробки передач.

Дебют в F1: Австралия-2016.

Достижения:

Кубок конструкторов (командный зачет в чемпионате): 5-е место 2018 году.

Лучший индивидуальный результат в чепионате: 9-е место, Кевин Магнуссен, 2018 год.

Гонка на миллиард

В 2020 году 11 команд «Королевских гонок» поделили $1 млрд. Больше всех получит Ferrari. Выплата только призового фонда составит $237 млн (27 % — 2-е место в чемпионате, 35 % — историческое значение, 17 % — за участие в чемпионате и 22 % — другие бонусы).

В рейтинге издания Business Book GP самым высокооплачиваемым пилотом «Ф-1» стал 7-кратный чемпион мира Льюис Хэмилтон с 47 млн евро. На второй позиции расположился Себастьян Феттель (35 млн), а первую тройку замкнул Даниэль Риккардо (20 млн). Гонорар российского гонщика Даниила Квята — 750 тыс. евро. Но это примерные цифры. Точные данные командами не разглашаются.

Кроме зарплаты, призовых за гонки и доходов от рекламных контрактов, пилоты нередко занимаются и собственным бизнесом. Так, Даниэль Риккардо выпускает машины для картинга под собственным брендом Ricciardo Kart, Льюис Хэмилтон подрабатывает в озвучке франшизы «Тачки» и снимается в кино (он появился в роли самого себя в эпизоде комедии «Образцовый самец — 2»), а Фернандо Алонсо запустил свою линию модной одежды Kimoa.

Зарплаты гонщиков F1 в сезоне 2020

Льюис Хэмилтон (Mercedes): €47 млн

Себастьян Феттель (Ferrari): €35 млн

Даниэль Риккардо (Renault): €20 млн

Макс Ферстаппен (Red Bull Racing): €16 млн

Валттери Боттас (Mercedes): €9 млн

Шарль Леклер (Ferrari): €9 млн

Кими Райкконен (Alfa Romeo): €6 млн

Карлос Сайнс (McLaren): €4,5 млн

Серхио Перес (Racing Point): €4 млн

Эстебан Окон (Renault): €4 млн

Ромен Грожан (Haas): €2 млн

Кевин Магнуссен (Haas): €2 млн

Алекс Албон (Red Bull Racing): €2 млн

Ландо Норрис (McLaren): €1,5 млн

Лэнс Стролл (Racing Point): €1,5 млн

Пьер Гасли (AlphaTauri): €1 млн

Даниил Квят (AlphaTauri): €750 тыс.

Джордж Расселл (Williams): €750 тыс.

Николас Латифи (Williams): €750 тыс.

Антонио Джовинацци (Alfa Romeo): €500 тыс.

Дмитрий Мирский