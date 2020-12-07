Скандалы: Анатолий Губанов изменил Родине с гиперзвуковой ракетой

07.12.2020, 13:56, Разное

За что арестовали начальника отдела Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского

Как стало известно “Ъ”, арестованный по обвинению в госизмене доцент Московского физико-технического института (МФТИ) и начальник отдела Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского (ЦАГИ) Анатолий Губанов участвовал в разработке перспективных моделей гиперзвуковых ракет. В этой крайне засекреченной сфере ученый-физик, по данным источников “Ъ”, и мог нарушить взятые на себя обязательства.

По данным “Ъ”, господин Губанов, как и большинство ученых его уровня, занимался одновременно преподавательской и научно-прикладной деятельностью. В учебном МФТИ, расположенном в подмосковном Долгопрудном, он числился доцентом, однако в основном здании института бывал редко. Преподаватель работал на факультете аэромеханики и летательной техники (ФАЛТ) МФТИ, расположенном отдельно, в городе Жуковском, на территории ЦАГИ, который считается базовой организацией МФТИ. В самом ЦАГИ доцент Губанов возглавлял отдел, изучающий аэродинамику самолетов и ракет.

По данным источников “Ъ”, преподавательская деятельность ученого и содержание лекций, которые мог посещать любой желающий из числа студентов, ФСБ не интересовали.

Тем более что, как сообщил “Ъ” ректор института Николай Кудрявцев, господин Губанов по договору был загружен в учебном процессе всего на несколько часов в неделю.

Предметом же изучения следствия стала научно-практическая деятельность начальника 11-го отдела ЦАГИ, который специализировался на разработках в области практической аэродинамики высокоскоростных летательных аппаратов. В этой сфере ученого Губанова, по данным близких к нему источников “Ъ”, интересовало в первую очередь проектирование перспективных, еще не состоящих на вооружении гиперзвуковых ракет. Доцент стал автором нескольких научных разработок в этом направлении, которые по понятным причинам получили гриф секретности. Господин Губанов в связи с этим был вынужден подписать соответствующую форму, в которой взял на себя обязательства не обсуждать детали своей научно-практической деятельности с посторонними и дал согласие продолжать научные изыскания под негласным контролем спецслужб.

В какой-то момент ученый, как полагает сегодня следственное управление ФСБ, взятые на себя обязательства нарушил.

Кому и при каких обстоятельствах доцент Губанов выдал «иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям государственную тайну», ставшую ему известной «по службе, работе или учебе», пока не ясно. Возможно, ученый позволил себе излишнюю откровенность на встречах или в переписке с иностранными коллегами, а поскольку все контакты физика контролировались с его собственного согласия, на допущенные нарушения сразу последовало реагирование.

Ученый в итоге был обвинен по соответствующей ст. 275 УК РФ («Госизмена»), предусматривающей до 20 лет лишения свободы, и арестован Лефортовским райсудом Москвы на 30 суток по ходатайству ФСБ. С добровольно подписанной Анатолием Губановым формы допуска к составляющим государственную тайну сведениям доказать свою непричастность к инкриминируемому преступлению физику будет довольно сложно. Представители защиты ученого от комментариев воздержались, сославшись на секретность расследования.

Сергей Машкин, Анна Васильева