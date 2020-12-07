 

“Война поднимается вверх”. Хомчак сделал вывод из конфликта в Нагорном Карабахе

07.12.2020, 13:54, Новости дня

Война в Нагорном Карабахе показала, что в современных условиях боевые действия стали другими. Об этом главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ), генерал-полковник Руслан Хомчак заявил “Апострофу” в интервью, опубликованном 6 декабря.

“Я за роботизированные комплексы. Чем больше у нас их будет, тем больше людей мы сохраним. Но мы должны учесть еще одно – война поднимается вверх, и это показал нам Нагорный Карабах. И та война показала, что броня, которую делают для танков, уязвима сверху. Поэтому нам сегодня нужно думать, как защищать технику сверху. Над этим должны работать и наши производители”, – сказал он.

Главнокомандующий ВСУ считает, что действующая украинская армия должна “отходить от прицепной артиллерии”.

“Ее следует передать в территориальную оборону. А Вооруженным силам нужны мобильные автоматизированные артиллерийские комплексы, обладающие скоростью, возможностью автоматизированной моментальной привязки к местности, обработки данных и подготовки к стрельбе. Этого мы никогда не добьемся с прицепной артиллерией”, – объяснил Хомчак.

В сентябре-ноябре во время обострения конфликта в Нагорном Карабахе армия Азербайджана массово применяла против армии Армении беспилотники (в том числе боевые) и другие высокотехнологические средства ведения войны.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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