 

“Каждый день этот Х… писал, пытаясь выкачать деньги”. Жена Бабкина спустя два месяца вернула доступ к своей странице в Instagram

07.12.2020, 13:54, Новости дня

Супруга украинского певца Сергея Бабкина, блогер Снежана Бабкина, у которой 13 октября злоумышленник взломал личную страницу в Instagram, 5 декабря заявила, что вернула доступ к блогу. 

По словам Бабкиной, за это время она отправила около 1000 писем на адрес технической поддержки сети Instagram, но ни на одно из них не получила ответ. Об этом она рассказала в публикации, написанной 6 декабря.

Бабкина отметила, что злоумышленник, который получили доступ к ее аккаунту, удалил порядка 40 публикаций, а саму страницу выставил на продажу. Кроме этого он ежедневно звонил ей, вымогая деньги.

“Каждый день этот Х… (простите) писал сообщения мне и моим детям, звонил нам, отправлял письма моим родным, пытаясь выкачать деньги. Не могу передать словами, что я ощущала эти два месяца”, – рассказала супруга музыканта.

Она подчеркнула, что заявила о краже страницы в правоохранительные органы.

“Заведено уголовное дело”, – сообщила блогер.

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Публикация от Снежана Бабкина (@snezhanababkina_official)

О краже аккаунта в Instagram Снежана Бабкина заявила 13 октября, обнародовав видеообращение на странице своего мужа. По ее словам, страницу взломали, когда она пыталась пройти верификацию. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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