 

Журналист Безлюдько: Сидя в НБУ, Рожкова успешно отбивает попытки Фонда гарантирования вкладов вернуть выведенные 1,5 млрд грн

07.12.2020, 13:54, Новости дня

Хозяйственный суд Киева второй раз отказал Фонду гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) в удовлетворении иска по возмещению ущерба в 1,5 млрд гривен от “Платинум Банка” против 12 человек, включая нынешнюю первую замглавы НБУ Катерину Рожкову, сообщил на своей странице в Facebook журналист Денис Безлюдько. 

“Суд придрался к тому, что ФГВФЛ нарушил “правила объединения исковых заявлений”, и настолько не хочет заниматься этим делом, что неделю назад даже вернул Фонду судебный сбор в 735,7 тыс. гривен, который тот заплатил, подавая иск. В свою очередь, Фонд считает, что ущерб связан со “…связанными лицами банка, а именно членами кредитного комитета и членами наблюдательного совета вследствие ненадлежащего исполнения своих судебных обязанностей, что выразилось в принятии необоснованных решений, оформленных протоколами кредитного комитета, правления и наблюдательного совета “Платинум Банка”. Рожкова тогда как раз была и.о. предправления “Платинум банка”, а также возглавляла его кредитный комитет. До подачи исков Фонд направлял персональные требования к Рожковой вернуть 1,5 млрд гривен, подозревая ее в выводе средств из “Платинум банка”. Но, сидя в НБУ, она успешно отбивает попытки Фонда, прикрываясь независимостью регулятора, которую так блюдет МВФ”, – написал Безлюдько.

Он отметил, что расследованием деятельности “Платинум Банка” уже три года занимается НАБУ.

“Менеджмент банка подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением с тяжкими последствиями (ст.364, ч.2 УК – от трех до шести лет). Кроме этого, детективы агентства подозревают, что Рожкова, уже возглавляя банковский надзор НБУ, помогла владельцам “Платинум Банка” – Борису Кауфману и Александру Грановскому – вывести из него деньги вкладчиков и затягивала процесс неизбежного банкротства. Следователи также обнаружили, что семь украинских компаний, связанных с акционерами Платинум банка, которые вывели из него 1,12 млрд гривен, потом перевели эти деньги на три офшорные компании с Британских Виргинских островов – Nimmeret Group INC., Somylos Industries Inc., Bettium Management Inc. Номинальным владельцем этих офшоров является Константин Стеценко – экс-бизнес-партнер Валерии Гонтаревой. Она как раз тогда вместе с Рожковой и руководила НБУ. Только вот она уже в Лондоне”, – заявил журналист.

https://www.facebook.com/denys.bezliudko/posts/10214783338371688

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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