Празднование дома, покупки онлайн. В ВОЗ дали рекомендации, как избежать заражения COVID-19 во время зимних праздников

07.12.2020, 13:54, Новости дня

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус напомнил, что во время празднований нужно придерживаться противоэпидемических правил. Об этом он написал в Twitter 6 декабря.

“Все мы хотим быть с нашими близкими во время предстоящих праздников, но мы не должны расслабляться. COVID-19 изменил то, как мы празднуем, но это не значит, что мы не можем праздновать. Будьте в безопасности: следуйте местным указаниям, оставайтесь дома и избегайте скопления людей”, – написал он.

В ролике, прикрепленном в посту, цитируется отрывок брифинга Гебрейесуса за 30 ноября с рекомендациями на время праздников.

“Первый вопрос, который стоит задать себе: нужно ли вам путешествовать? Для многих это время, чтобы оставаться дома и быть в безопасности… Если путешествие необходимо, примите меры предосторожности, чтобы минимизировать риск для вас и других. Держитесь на расстоянии от других и надевайте маску в аэропортах и на вокзалах, а также в самолетах, поездах и автобусах. Носите с собой дезинфицирующее средство для рук или часто мойте руки водой с мылом. Если вы плохо себя чувствуете, не путешествуйте”, – сказал он.

Также глава ВОЗ посоветовал избегать массовых скоплений людей и праздновать дома с семьей, а если нужно встретиться с другими людьми, делать это на открытом воздухе с соблюдением дистанции и в масках.

Кроме этого, по словам Гебрейесуса, не стоит посещать торговые центры, когда там много людей, а при возможности лучше делать покупки онлайн.

We all want to be with our loved ones during the upcoming holidays, but we mustn’t be complacent. #COVID19 is changing the way we celebrate, but it doesn’t mean we can’t celebrate. Be safe: follow local guidance, stay with your household & avoid crowds. #InThisTogether pic.twitter.com/lQtsFKmumT

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) December 6, 2020

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире по состянию на 7 декабря подтвреждено 67,1 млн случаев коронавируса, умерло более 1,5 млн человек, выздоровело – 43,2 млн.