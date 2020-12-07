 

Аэрокосмический салон в Ле-Бурже отменили из-за пандемии

07.12.2020, 13:40, Новости дня

Международный аэрокосмический салон в Ле-Бурже в 2021 году отменен из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении организаторов.

«Учитывая неопределенность, связанную с санитарным кризисом из-за COVID-19, принято решение отменить проведение в 2021 году авиасалона, который был запланирован на 21-27 июня», – передает ТАСС сообщение организаторов.

В нем подчеркивается, что это решение было неизбежным, учитывая международную эпидемиологическую ситуацию.



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