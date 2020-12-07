 

В Кремле оценили отношения с США

07.12.2020, 13:40, Новости дня

Отношения Москвы и Вашингтона в настоящее время не в очень хорошем состоянии, но не по вине России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Президент Владимир Путин в минувшую пятницу назначил Анатолия Чубайса своим спецпредставителем по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Журналисты поинтересовались у Пескова, может ли Чубайс в новой должности стать «переговорщиком» между Кремлем и администрацией президента США и каких результатов его работы в целом ожидают в Москве.

«Достижение целей устойчивого развития могло бы являться одной из составляющих двустороннего диалога межу Москвой и Вашингтоном, но не является, поскольку диалог между Москвой и Вашингтоном в целом сейчас пребывает в не очень хорошем состоянии, причем не по вине российской стороны. Но даже если бы это и являлось одной из составных частей нашего диалога, это была бы не единственная составная часть, поэтому, конечно, как мы уже и говорили, Чубайс будет заниматься конкретно темой устойчивого развития», – ответил Песков, передает РИА «Новости».

Он также напомнил, что российско-американскими отношениями «занимается и министерство иностранных дел, и в координации с ним другие ведомства, и, разумеется, президент Российской Федерации».

В воскресенье бывший глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс выстрелил из гаубицы Д30, отметив таким образом назначение на новую должность. 



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