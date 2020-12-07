Мнение: Может ли ректор ВУЗа «отбить» 5 млн. долларов?

07.12.2020, 13:24, Разное

Кипр выдал России Юрия Хохлова, бывшего советника главы Росрыболовства . Экс-чиновника уже доставили в Москву. Ему инкриминируется «покушение на мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Оперативники ФСБ приняли Хохлова еще в мае 2016 года. Приняли чуть ли не с поличным при получении первого транша в 300 тыс долларов. Всего же советник главы Росрыболовства рассчитывал на 5 млн. долларов.

В поле зрения ФСБ советник главы Росрыболовства Хохлов попал еще в феврале 2016 года. Именно тогда чиновник прилетел на Камчатку в составе комиссии, перед которой стояла задача — притушить конфликт, разгоревшийся после выборов ректора КамчатГТУ . Эти выборы прошли еще 30 ноября 2015 года. В течение семи дней ведомство должно было заключить контракт с новым руководителем вуза, но документ из-за разгоревшихся склок так и не был подписан. А по итогам работы комиссии, в которую входил Хохлов, итоги выборов были и вовсе отменены. Тогда-то в ФСБ и поступила оперативная информация о будто бы имевшем место вымогательстве 5 миллионов долларов за утверждение в должности ректора.

Три месяца оперативной разработки Хохлова дали результат, его взяли с поличным. Но вот что инверсно. Все эти месяцы, пока Хохлов, якобы, «продавал» должность ректора, он не уставал повторять, что он всего лишь посредник, что вопрос назначения руководителя КамчатГТУ не находится в его компетенции — это решение принимается на самом высоком уровне.

Ходили разговоры, что когда «приняли» Хохлова, решался вопрос об аресте и главы Росрыболовства Ильи Шестакова. Но, видимо, где-то наверху было принято решение Шестакова не трогать. Хохлова уволили задним числом, а уголовное дело решили возбудить по «покушению на мошенничество», а не по «покушение на взятку» (подробности).

Но самое удивительное, что после нескольких дней, проведенных в ИВС, Хохлова не стали переправлять в СИЗО, а отпустили. Даже не на «домашний арест», а на «подписку о невыезде». И он тут же покинул Россию. Сперва отправился на Украину. Оттуда перебрался в Прибалтику. А уже из Прибалтики улетел на Кипр….

Мне вот интересно, неужели должность ректора КамчатГТУ стоит 5 млн. долларов? Если есть люди, готовые заплатить за должность такую сумму, у этих людей, видимо, есть и понимание, как можно «отбить» эти деньги. Так или не так? А как ректор может «отбить», вложенные 5 млн. долларов? И за сколько лет это вложение может окупиться?

На снимке: 1-курсники КамчатГТУ, фотография отсюда