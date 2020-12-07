Ксения Собчак, Светлана Ходченкова, Александр Петров и другие на благотворительном вечере Светланы Бондарчук “Action! 2020”

07.12.2020, 13:20, Разное

Вчера в ресторане “Подмосковные вечера” состоялся юбилейный десятый благотворительный аукцион Action!, который организовали Евгения Попова и Светлана Бондарчук. Светская явка традиционно превзошла все ожидания: гостями вечера стали Дарья Мороз, Чулпан Хаматова, Надежда Михалкова, Аглая Тарасова, Александр Петров, Стася Милославская, Виктория Толстоганова, Ян Гэ, Алена Ахмадуллина, Инна Маликова, Александр Цыпкин, Ксения Соловьева, Полина Аскери, Маша Федорова, Константин и Алина Крюковы, Анна Чурина, Анна Слю, Резо Гигинеишвили, Олеся Судзиловская, Алиса Хазанова, Кирилл Серебрянников, Ольга Панченко, Светлана Ходченкова, Екатерина Мцитуридзе, Юлия Хлынина и другие.

Светлана Бондарчук и Сергей Харченко Евгения Попова Евгения Попова, серьги Mercury Стася Милославская, Александр Петров и Светлана Ходченкова Виктория Толстоганова, Резо Гигинеишвили, Дарья Мороз (серьги Mercury)

Чулпан Хаматова и Александр Цыпкин Чулпан Хаматова, серьги и браслет Mercury Кирилл Серебренников Ксения Собчак, серьги De Grisogone Надежда Михалкова

Как известно, основной причиной для встречи на Action! и той “изюминкой”, что отличает гала-ужин от прочих мероприятий декабря, являются короткометражные фильмы. С подачи организаторов (а когда и по собственной инициативе) режиссеры и актеры, сценаристы и продюсеры объединяются для создания короткометражек, а после представляют их на мероприятии в качестве лотов. Права же на эти фильмы приобретаются уже гостями, первыми зрителями этого кино – в обмен на пожертвования в такие фонды, как “Антон тут рядом”, “Созидание” , “Подсолнух”, “Прикосновение”, “Артист”, “Подарок Ангелу”, “Фонд Константина Хабенского” и многие другие организации.

Ян Гэ и Надя Сысоева Аглая Тарасова Инна Маликова Алена Ахмадуллина Алина и Константин Крюковы Анна Слю

Ведущими десятого аукциона стали Игорь Верник и Ксения Собчак, а во второй части вечера их сменили Алексей Агранович и Валдис Пельш. На этот раз организаторам удалось собрать рекордную сумму – более 43 миллионов рублей. Одним из рекордсменов по сборам (8 100 000 рублей) стал фильм режиссёра Оксаны Карас “Телохранитель”, автором идеи и исполнительницей главной роли которого выступила Чулпан Хаматова. По сюжету героине Чулпан привозит украшения Mercury для выхода на сцену охранник в исполнении Александра Робака, героиня в него влюбляется, но, сменив красивое платье на обычную одежду, она остается неузнанной охранником.

Дарья Мороз, серьги Mercury

Маша Федорова, серьги Mercury Оксана Карас с мужем Ксения Соловьева, серьги Mercury Вика Газинская Олеся Судзиловская Анна Чурина Алиса Хазанова

Также специально для вечера свои короткие метры сняли Александр Петров (“Ангел”), Анна-Мария Сивицкая (“Отель Арбат 6”), Кирилл Серебренников, Клим Шипенко и Соня Карпунина (“Ездок”), Алиса Хазанова (“Непереводимое”), Александр Цыпкин (“Пароль: 18ЭЛИЗА1570”), Наталья Мещанинова и Борис Хлебников (“И привет!”), Дмитрий Голубничий (“Это так работает”), Анна Колчина и Алексей Кузьмин-Тарасов (“Твою мать, Иннокентий”), Тимур Бекмамбетов (“Как в Венеции”), Оксана Михеева (“Аптека счастья”) и другие режиссеры.

Полина Аскери

Светлана Бондарчук Марина Жигалова-Озкан Екатерина Мцитуридзе Константин и Алина Крюковы, Сергей Бондарчук Александр Петров и Стася Милославская Евгения Попова, Чулпан Хаматова и Светлана Бондарчук Чулпан Хаматова