Ксения Собчак, Светлана Ходченкова, Александр Петров и другие на благотворительном вечере Светланы Бондарчук “Action! 2020”
07.12.2020, 13:20, Разное
Вчера в ресторане “Подмосковные вечера” состоялся юбилейный десятый благотворительный аукцион Action!, который организовали Евгения Попова и Светлана Бондарчук. Светская явка традиционно превзошла все ожидания: гостями вечера стали Дарья Мороз, Чулпан Хаматова, Надежда Михалкова, Аглая Тарасова, Александр Петров, Стася Милославская, Виктория Толстоганова, Ян Гэ, Алена Ахмадуллина, Инна Маликова, Александр Цыпкин, Ксения Соловьева, Полина Аскери, Маша Федорова, Константин и Алина Крюковы, Анна Чурина, Анна Слю, Резо Гигинеишвили, Олеся Судзиловская, Алиса Хазанова, Кирилл Серебрянников, Ольга Панченко, Светлана Ходченкова, Екатерина Мцитуридзе, Юлия Хлынина и другие.
Светлана Бондарчук и Сергей ХарченкоЕвгения ПоповаЕвгения Попова, серьги MercuryСтася Милославская, Александр Петров и Светлана ХодченковаВиктория Толстоганова, Резо Гигинеишвили, Дарья Мороз (серьги Mercury)
Чулпан Хаматова и Александр ЦыпкинЧулпан Хаматова, серьги и браслет MercuryКирилл СеребренниковКсения Собчак, серьги De GrisogoneНадежда Михалкова
Как известно, основной причиной для встречи на Action! и той “изюминкой”, что отличает гала-ужин от прочих мероприятий декабря, являются короткометражные фильмы. С подачи организаторов (а когда и по собственной инициативе) режиссеры и актеры, сценаристы и продюсеры объединяются для создания короткометражек, а после представляют их на мероприятии в качестве лотов. Права же на эти фильмы приобретаются уже гостями, первыми зрителями этого кино – в обмен на пожертвования в такие фонды, как “Антон тут рядом”, “Созидание” , “Подсолнух”, “Прикосновение”, “Артист”, “Подарок Ангелу”, “Фонд Константина Хабенского” и многие другие организации.
Ян Гэ и Надя СысоеваАглая ТарасоваИнна МаликоваАлена АхмадуллинаАлина и Константин КрюковыАнна Слю
Ведущими десятого аукциона стали Игорь Верник и Ксения Собчак, а во второй части вечера их сменили Алексей Агранович и Валдис Пельш. На этот раз организаторам удалось собрать рекордную сумму – более 43 миллионов рублей. Одним из рекордсменов по сборам (8 100 000 рублей) стал фильм режиссёра Оксаны Карас “Телохранитель”, автором идеи и исполнительницей главной роли которого выступила Чулпан Хаматова. По сюжету героине Чулпан привозит украшения Mercury для выхода на сцену охранник в исполнении Александра Робака, героиня в него влюбляется, но, сменив красивое платье на обычную одежду, она остается неузнанной охранником.
Дарья Мороз, серьги Mercury
Маша Федорова, серьги MercuryОксана Карас с мужемКсения Соловьева, серьги MercuryВика ГазинскаяОлеся СудзиловскаяАнна ЧуринаАлиса Хазанова
Также специально для вечера свои короткие метры сняли Александр Петров (“Ангел”), Анна-Мария Сивицкая (“Отель Арбат 6”), Кирилл Серебренников, Клим Шипенко и Соня Карпунина (“Ездок”), Алиса Хазанова (“Непереводимое”), Александр Цыпкин (“Пароль: 18ЭЛИЗА1570”), Наталья Мещанинова и Борис Хлебников (“И привет!”), Дмитрий Голубничий (“Это так работает”), Анна Колчина и Алексей Кузьмин-Тарасов (“Твою мать, Иннокентий”), Тимур Бекмамбетов (“Как в Венеции”), Оксана Михеева (“Аптека счастья”) и другие режиссеры.
Полина Аскери
Светлана БондарчукМарина Жигалова-ОзканЕкатерина МцитуридзеКонстантин и Алина Крюковы, Сергей БондарчукАлександр Петров и Стася МилославскаяЕвгения Попова, Чулпан Хаматова и Светлана БондарчукЧулпан Хаматова
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