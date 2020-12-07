 

Ученые рассказали о снижении памяти человека из-за чрезмерного использования гаджетов

07.12.2020, 13:12, Разное

Чрезмерное использование гаджетов может негативно отразиться на работе мозга и качестве памяти. К такому выводу пришли китайские ученые, результаты их исследования появились на сайте Science and Technology Daily.
Первые сообщения о том, что гаджеты могут повлиять на память человека начали появляться еще в 2014 году, но тогда точные исследования не проводились. Позднее выяснилось, что изменения в структуре мозга происходят у пользователей сразу нескольких гаджетов.

Оказалось, что одновременное использование целого ряда устройств для просмотра информации вызывает рассеянность внимания. Это в свою очередь становится причиной неспособности запоминать новую информацию, воспроизводить ее и в целом происходит ухудшение памяти. При регулярном использовании нескольких гаджетов снижаться может начать уже долговременная память.



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