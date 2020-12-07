 

Медики предупредили об устойчивой к препаратам суперинфекции COVID-19

07.12.2020, 13:12, Разное

В организме пациентов, инфицированных COVID-19, медики обнаружили бактерии, которые имеют устойчивость к различным лекарственным препаратам. В основном эти заболевшие страдают тяжелой формой коронавируса.
Пациенты провели много времени в больнице с подключенным аппаратом искусственной вентиляции легких. Медики назвали COVID-19 «суперинфекцией», против которой нужны редкие антибиоитики. Такого мнения придерживается главврач Коммунарки Денис Проценко.

В ряде случаев бактерии являются настолько устойчивыми, что приспосабливаются к мощным лекарственным препаратам и укрепляют свои позиции. В связи с этим люди, подключенные к аппаратам ИВЛ, страдают бактериальной пневмонией. Эта патология сложно поддается лечению посредством имеющихся антибиотиков. Часть пациентов, несмотря на проводимую терапию, умирают, пишет портал Nation News.



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