 

Новый смартфон Sony Xperia Compact выйдет в апреле 2021 года

07.12.2020, 13:12, Разное

Выход нового смартфона Sony Xperia Compact запланирован на апрель 2021 года. На просторах Сети появилось изображение, где говорится о точной дате презентации девайса.
На картинке указана дата анонса очередного смартфона линейки Sony Xperia. В тизере говорится, что на рынок выйдет «что-то компактное». Слухи о таком устройстве появлялись уже много раз, но пока производитель не подтвердил эту информацию. Ожидается, что в следующем году Sony представит Xperia 1 III и Xperia 10 III.

Изображение было обнародовано одним из новых инсайдеров, поэтому пока нельзя ничего сказать о достоверности сведений. Еще в августе нынешнего года стало известно, что японский производитель намерен вернуться к стратегии выпуска трех флагманских устройств. Среди них будет обычный смартфон, компактный и премиум-класса.



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