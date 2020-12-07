 

Украинского экс-футболиста Василенко суд в Москве приговорил к 12 годам колонии строгого режима

07.12.2020, 13:00, Новости дня

Коллегия из трех судей Московского городского суда на заседании 7 декабря приговорила украинского бывшего футболиста Василия Василенко к 12 годам лишения свободы. 

Украинца признали виновным в шпионаже, сообщила пресс-служба суда. 

“Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима”, – сказано в релизе. 

Заседание проходило в закрытом режиме, материалам дела присвоили гриф “секретно”. 

Василенко с 1992-го по 2001 год играл в защите в таких украинских футбольных командах, как “Таврия” (Новотроицкое), “Торпедо” (Мелитополь) и “Дружба” (Бердянск).

Слушания по существу дела Московском горсуде начались 20 октября, украинец находился в СИЗО. 

ФСБ задержала его в Москве в октябре 2019 года якобы за контрабанду. Весной 2020-го Василенко обвинили в шпионаже в пользу Минобороны Украины. Российские СМИ утверждали, ссылаясь на свои источники, что Василенко пытался вывезти из РФ военное оборудование. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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