 

“Буся”, “Почему тебе можно показывать сиськи, а мне нет?” Коллеги отреагировали на фото взявшего себя в руки Dantes с голым торсом

07.12.2020, 13:00, Новости дня

Украинский музыкант Dantes 5 декабря в Instagram опубликовал фото, на котором запечатлен с голым торсом.

Певец отметил, что раньше с осуждением относился к парням, которые размещали в  сети такого рода снимки, но после того, как он взял себя в руки, все изменилось.

“Стоит привести себя в порядок, как ты начинаешь замечать труд людей вокруг. Ты начинаешь гордиться, любить, переживать даже за незнакомых тебе “человеков”. Я только в самом начале пути. Пока я немного привел в порядок себя. На очереди быт, работа, отношение к людям. Поэтому осуждаю каждый плохой комментарий под любыми фотками всех людей”, – резюмировал Dantes.

“Буся”, – оценил фото коллеги экс-солист группы “Время и Стекло” Позитив (Алексей Завгородний.

“Холодно?” – отреагировал на фото российский актер Арсений Попов.

“Ну хоть кто-то заметил”, – ответил артист.

“Почему тебе можно показывать сиськи, а мне нет?” – поинтересовалась в комментариях блогер Сабина Мусина.

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Публикация от Dantes (@vladimirdantes)

Dantes (настоящее имя артиста – Владимир Гудков) родился в 1988 году в Харькове. В 2008 году вместе с украинским артистом Вадимом Олейником победил в проекте “Фабрика звезд – 2”, создав дуэт “Дантес & Олейник”. После распада дуэта в 2015 году Dantes начал сольную карьеру.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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