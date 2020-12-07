“Когда-то это должно было случиться”. Садовый заболел COVID-19

07.12.2020, 13:00, Новости дня

Мэр Львова Андрей Садовый 7 декабря в Telegram сообщил, что заболел COVID-19.

По его словам, он получил положительный результат ПЦР-теста на коронавирус и теперь будет работать в режиме самоизоляции.

“Когда-то это должно было случиться. Вчера почувствовал незначительную слабость и першение в горле. Утром сдал анализы – результат вы уже знаете. Температуры нет, поэтому работаю онлайн, пока мой врач это позволяет… Я точно знаю, что пока я на изоляции, город будет работать без остановки, потому что во Львове работают лучшие менеджеры”, – написал Садовый.

На 7 декабря в Украине зарегистрировано 821 947 случаев коронавирусной инфекции, из них 8641 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 13 733 пациента с COVID-19, выздоровело 423 704 человека.

Во Львовской области зафиксировано 50 175 случаев коронавируса.