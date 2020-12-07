Мнение: Российская военная база в Судане

07.12.2020, 12:52, Разное

Согласно проекту соглашения между Москвой и Хартумом, подписанному Михаилом Мишустиным и опубликованному 11 ноября, РФ планирует создать военную базу на побережье Красного моря Судана, которая будет служить логистическим центром для российского флота.

В соглашении указано, что Судан бесплатно предоставит земельный участок для российской базы сроком на 25 лет. Он будет автоматически продлен на последующие 10-летние периоды. Для расторжения сделки одна из сторон должна уведомить другую сторону о своем намерении как минимум за год до истечения следующего срока.

В то время как вместимость базы будет ограничена четырьмя кораблями одновременно, судам с ядерными двигателями будет разрешено заходить в док, что значительно повысит боеспособность российского флота в Красном море и Индийском океане. Согласно соглашению, количество военнослужащих, постоянно находящихся на этом объекте, не должно превышать 300 человек. Также РФ будет иметь право ввозить и вывозить через морские порты и аэродромы Судана “любое вооружение, боеприпасы и оборудование”, необходимое для эксплуатации базы и “для выполнения задач боевыми кораблями”. Судан, согласно опубликованному документу, описывающему соглашение, не будет взимать импортные и экспортные пошлины и налоги.

База будет расположена недалеко от города Порт-Судан. Внешнюю охрану границ территории базы будет осуществлять суданская сторона. Между тем охрана границ акватории базы и ее противовоздушная оборона будут за РФ. По запросу властей Судана российская сторона может оказать содействие в организации и осуществлении подводной противодиверсионной поддержки в территориальных водах Судана, участвовать в поисково-спасательных операциях, содействовать обеспечению ПВО местных ВМС и укрепить возможности Суданских вооруженных сил. В соглашении указано, что для этих целей РФ будет поставлять Судану вооружение и спецтехнику в порядке и на условиях, которые будут оговорены в отдельном протоколе.

Современной РФ не удалось воссоздать мощь сил советского ВМФ, а ее нынешний флот во много раз уступает последнему по количеству судов и способности выполнять боевые задачи. В то же время российское военное командование компенсирует недостаточную численность военно-морского персонала развертыванием сети военно-морских баз, где могли бы постоянно базироваться российские военные корабли, которые служат для проецирования силы в различных регионах мира.

План по созданию российской базы в Судане следует за аналогичными инициативами последних лет, включая создание авиабазы ​​Хмеймим в САР в 2015 г, и реконструкцию военно-морской базы Москвы в Тартусе.

С 1964 по 1977 гг советская военная база находилась в Сомали, в городе Бербера. А в 1978 г, было подписано соглашение с просоветским режимом Эфиопии во главе с Менгисту Хайле Мариамом о создании советской военно-морской базы на острове Нокра в архипелаге Дахлак в Красном море (в настоящее время принадлежит Эритрее). Этот военный объект обеспечивал постоянное базирование и ремонт кораблей 8-й оперативной эскадры ВМФ СССР, действующей в Индийском океане. База в Нокра была демонтирована в 1990 г.

Возвращение РФ к Красному морю – это тоже во многом вопрос престижа. Военное присутствие здесь позволяет контролировать поток товаров из Индии и Восточной Азии в ЕС и восточное побережье США. Через этот р-н также проходит основной маршрут поставки углеводородов – нефти и сжиженного газа – из региона Персидского залива в ЕС и Северную Америку.

Чисто формальные причины, такие-как – конфликт в Йемене и нападения хуситов на корабли в Красном море, наряду с активизацией деятельности сомалийских пиратов в северо-западной части Индийского океана, вынудили многие державы обзавестись здесь военными базами. Большинство из них было сосредоточено в Джибути. США, Франция, КНР, Италия и даже Япония разместили свои военные объекты в Джибути. ОАЭ создали базы в Ассабе (Эритрея), Бербере (Сомали) и на йеменских островах Перим и Сокотра. Тем временем Турция вела переговоры с Суданом о создании военного объекта в Суакине, но планы рухнули после свержения президента Омара аль-Башира в апреле 2019 г. А вот для РФ – все дороги открыты, с чего бы? Запад дал добро, плацдарм анти-турецкий это хорошо с учетом тех дел что творятся сегодня в Сомали, и то как там укрепилась Турция.

Раньше планировалось разместить российскую военную базу в Джибути. С 2012 по 2014 гг между российской стороной и правительством Джибути велись переговоры о выделении территории под российский военный объект. Однако власти Джибути согласились предоставить лишь небольшой участок в неудобном для российских военных месте на необорудованном побережье. Стоимость строительства базы была непомерно высокой и могла составить 1 млрд$. В результате Москва отклонила предложение, и планы были приостановлены. В каком-то смысле Джибути приняла предложения КНР, и номер с Крымом не прошел, в отношении КНР, который собирался там арендовать территорию порта на 50 лет. Собственно вся эта возня с Крымом и началась благодаря КНР. Ну это ладно. РФ в очередной отыгрывает на Запад. Судьба полуколонии на лицо.

Тем не менее, вопрос создания военной базы в Красном море остался в повестке дня и вновь был поднят во время визита бывшего президента Судана Башира в Москву в ноябре 2017 г. Тогда стороны предметно обсудили вопрос открытия военно-морского объекта РФ в Москве. Порт-Судан и достигли предварительных договоренностей. Примечательно, что Москва, заинтересованная в развертывании своего военного присутствия в Судане, пыталась поддержать Башира (чисто формально) во время акций протеста. Появление российских частных военных подрядчиков в Судане в 2019 г, что также подтвердили официальные представители МИД РФ. В итоге после вероятного отказа Москве, и явный разворот в сторону Турции, Запад через РФ и арабских друзей совершили переворот в Судане. Факт, что несмотря на отстранение Башира в апреле 2019 г, взаимодействие между российскими и суданскими военными и ЧВК не прервалось, а продолжилось. Российская помощь во время антиправительственных протестов в Судане была направлена ​​не столько напрямую Баширу, сколько тем самым военным, которые сначала поддержали президента, но в конечном итоге осуществили государственный переворот против него. Поэтому договоренности о создании военной базы между Москвой и Хартумом не только остались в силе при новом суданском правительстве, но и были доведены до стадии окончательной договоренности.

Соглашение о создании российского военного объекта в Судане способствовало позитивной динамике отношений между двумя странами. Ранее, в 2019 г, между министерствами обороны РФ и Судана были подписаны соглашения о военном и военно-техническом сотрудничестве, которые предусматривали создание постоянной российской военной миссии при военном ведомстве Судана.

Кроме того, по некоторым данным, российская сторона уже осуществляла поставки вооружений в обход санкций через третьи страны. Например, сообщается, что Москва поставляла Судану истребители МиГ-29 через Беларусь в 2008 г. Однако на полях форума “Армия-2020” в подмосковной Кубинке были подписаны новые прямые соглашения о поставках вооружений в Хартум, особенности которых не разглашаются. Российско-суданское сотрудничество распространилось и на Ливию, где, по разным данным, российские ЧВК и суданские формирования “Джанджавид” оказывали поддержку восточному военачальнику Халифе Хафтару.

В то же время в этом соглашении о создании военной базы в Порт-Судане отсутствует положение о ВВС и взлетно-посадочной полосе. Вполне возможно, что такая информация получит официальную или не официальную огласку позже.

Официально, этот военный объект позволит эффективно бороться с пиратством, пресекать “черный трафик” (контрабанду оружия, торговлю людьми и нелегальную миграцию) без ведомства правительств государств, и обеспечивать защиту перспективных проектов в нефтегазовой сфере. (В 2018 г, министерство энергетики Судана подписало соглашение с неназванными российскими компаниями о строительстве в Порт-Судане НПЗ.) Кроме того, это удобная отправная точка для экспорта услуг морской безопасности в регион. Грубо говоря, РФ пришла на помощь Западу и в этот раз, так-как АРЕ, ОАЭ и КСА с этой задачей явно справиться не могут даже всей своей шайкой.

Москва имеет такого рода договоренности со многими странами, включая Никарагуа, своенравный союзник США. А теперь угадайте, что там делает КНР – и получите ответ на вопрос: зачем и почему Запад, открывает дороги для РФ даже в Никарагуа.

Существуют объективные препятствия, которые могут помешать скорейшему развертыванию объекта. Все средства защиты базы – системы ПВО, средства РЭБ вместе с инфраструктурным оборудованием социального назначения (госпиталь, опреснители) – могут быть доставлены одним из двух способов.

Во-первых, эти компоненты могут быть доставлены по воздуху в Порт-Судан в 20 км от берега транзитом через авиабазу Хмеймим, маршрут, используемый российскими военными в качестве африканского узла

Другой вариант – использовать морской путь. Сложность, конечно, в том, что в распоряжении РФ не так много кораблей для дальних путешествий, даже если принять во внимание возможность обслуживания этих кораблей на российской военно-морской базе САР Тартус.

Объект в Судане будет развернут рядом с городом с населением 600 000 жителей, в котором есть нефтеперерабатывающий завод и самый большой док в стране. При этом в городе будет всего одна дизельная и мазутная ТЭЦ мощностью 337 мегаватт. Все это создает проблемы с питанием объекта, учитывая, что, как и сирийская авиабаза Хмеймим, он должен питаться от дизельных генераторов, которые используют топливо, которое должно быть доставлено из РФ. В Судане не так много энергоресурсов, и в любом случае их стоимость довольно высока.

Более того, пункт в соглашении, который позволяет РФ разместить на объекте четыре своих корабля, в том числе с ядерными двигателями, в теории может звучать очень хорошо. На практике, однако, инфраструктура Порт-Судана и Красное море в целом плохо оборудованы для швартовки и обслуживания атомных подводных лодок. Иранцы используют дизель-электрические подводные лодки, в то время как китайцы, пожалуй, единственные в Джибути, которые готовы проводить масштабные дноуглубительные работы. Между тем на российских надводных кораблях с ядерными энергоблоками нет крылатых ракет типа “Калибр”, которые, по мнению российских “экспертов”, могут напугать других региональных игроков.

В любом случаи, повышение престижа РФ в регионе может повлечь дополнительные расходы, даже если учесть возможность расширения РФ в области золотодобывающих операций в стране. Вдобавок ко всему, Москва должна будет помнить о потенциальном риске политической нестабильности в Судане, учитывая возможность разразиться в стране крупномасштабного конфликта.

Второй фактор, о котором нужно помнить, размышляя об амбициях РФ в регионе, – это конкуренция с другими игроками. КНР, в частности, расширяет свое присутствие в регионе и представил свой проект “Один пояс, один путь” в африканские страны. Хотя Кремль может думать, что конкуренция – это позитивное явление, и участие в ней может улучшить положение РФ в мире, такая конкуренция несет в себе определенные опасности.

Также объект может использоваться еще и военными кораблями других иностранных держав, например, АРЕ флот которого постепенно развивается.