Мнение: Крах импортозамещения

07.12.2020, 12:28, Разное

Вопреки надеждам властей, Россия не смогла за счет внутреннего производства заместить поставки основных категорий импортных продуктов, в том числе запрещенных к ввозу в рамках контрсанкций в августе 2014 года, показало исследование Национального рейтингового агентстве (НРА). На смену европейским поставщикам пришли компании из других стран, причем, по мнению экспертов, в целом ряде случаев речь идет не о замещении, а о реэкспорте все той же, в основном европейской, «запрещенки».

Нечему удивляться. Деиндустриализация страны носит тотальный характер, это касается и производства продовольственных товаров. Продолжает работать идеология ельцинских младореформаторов – нужно встроиться в мировое разделение труда на конкурентноспособных направлениях (экспорт сырья в первую очередь), а остальное купим. Правда, теперь и с экспортом сырья возникают непреодолимые трудности, а потому схема работает всё хуже. По сути, все дутые успехи Путина связаны исключительно с несистемным фактором – сверхдоходами от продажи углеводородов в середине нулевых. Но те времена давно прошли, а нынешний режим как был нищ на идеи развития, так им и остается. Нынешние пришли к власти не развивать, а выносить. И выносят. Поэтому и результат.

Экспорту сырья отдается приоритет, он подчинен даже вопросам продовольственной безопасности. Щедрый подарок Медведева Норвегии, когда была отдана ни за что акватория Баренцева моря – характерный пример. Медведев отдал гигантские запасы рыбного белка в обмен на возможность добывать газ Штокмановского месторождения, причем уже после всего выяснилось, что арктических технологий у России нет, а сам проект добычи газа и его транспортировки в США похоронила сланцевая революция в Штатах. Тут сразу все – и пример бездарнейшего планирования, и пример отношения к важнейшим вопросам безопасности страны.

Импортозамещение в таких условиях – чушь чистой воды. Лапша на уши. В итоге появились "левые схемы", вроде реэкспорта норвежской трески через Эквадор, белорусских креветок и показательных уничтожений яблок тяжелыми бульдозерами на свалках. В реальности не изменилось практически ничего. На все это наложилась безумная внешняя политика Путина, умудрившегося создать конфликты практически со всем миром за исключением таких же как и его режим, криминальных или фашистских бантустанов. Которые сами сидят примерно в таком же положении мировых изгоев, отстающих и деградирующих. Логично, что братские мафиозно-террористические образования могут обмениваться между собой только технологиями террора собственного населения. Других достижений у них нет.