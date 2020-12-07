Медики Хакасии встали на защиту свободы слова

07.12.2020, 12:20, Разное

Фельдшеры, сотрудники скорой помощи и медицинские работники обратились к депутатам Верховного совета и муниципалитетов Хакасии, к руководству местного отделения КПРФ и сотрудникам регионального правительства.

Обращение направлено в адрес тех, кто причастен к распространению заявления в правоохранительные органы о “группе экстремистов”, которая якобы действует в регионе, отметили медики.

“Мы – врачи, фельдшеры, сотрудники скорой медицинской помощи, медицинские работники – с большим удивлением и недоумением увидели среди обвиняемых в тяжком преступлении – экстремизме – журналистов, блогеров, общественных деятелей, которые помогли нам донести правду о тяжелой ситуации с оказанием помощи больным коронавирусной инфекцией в Хакасии, об организационных ошибках, о проблемах с лекарствами”, – приводит текст обращения портал “Новый фокус”.

Медики напомнили, что обвиненные в экстремизме журналисты и блогеры за них заступились. Активность СМИ и отдельных энтузиастов помогла изменить ситуацию к лучшему и спасти много жизней, говоритс в обращении хакасских медиков.

Работающие с больными COVID-19 медики призвали одуматься депутатов, подписавшихся под заявлением. Врачи и медсестры попросили не вешать ярлык экстремистов на людей, которые указывают на проблемы в региональном здравоохранении.

“Мы – медики Хакасии – протягиваем вам руку, чтобы вместе открыто и честно восстановить мир и согласие в нашей Хакасии”, – сказано в заявлении.

Ранее “Дни.ру” писали, что медики Хакасии записали обращение к президенту Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу. Они устали надеяться на помощь местных властей и лично губернатора Валентина Коновалова.