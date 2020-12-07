 

Ученые из США назвали йети гибридом человека и полумифического примата

07.12.2020, 12:18, Разное

Американские генетики предположили, что йети является гибридом человека и полумифического существа. К такому выводу они пришли после изучения предполагаемых образцов ДНК снежного человека.
Исследованием йети на генетическом уровне совместно занимались сотрудники лаборатории ДНК-диагностики в Техасе и Университета Буффало. По словам экспертов, они заполучили более ста образцов ДНК снежного человека, которые были добыты на территории США и Канады. Среди образцов присутствовали кровь, частички кожи, волос и слюны йети.

Ученые изначально секвенировали митохондриальную ДНК, а затем получили три единицы генома. Результаты указывают на то, что йети является гибридом человека и мифического примата, отметил Игорь Бурцев из Международного центра гоминологии. Однако как в их руках оказались образцы снежного человека исследователи говорить не стали.



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