Ученые: Забыть о боли поможет обратный отсчет

07.12.2020, 12:18, Разное

Ученые из Германии в ходе проведения исследования установили, что забыть о боли человеку помогает обратный отсчет. Этот метод положительно влияет на состояние здоровья без употребления дополнительных лекарств.

В ходе научной работы испытуемые переносили боль, причиненную с помощью холода. Авторы предложили участникам использовать одну из трех имеющихся стратегий обезболивания. Первая предполагала отсчет назад от 1000 с шагом 7. В рамках второй стратегии испытуемые должны были думать о чем-то прекрасном. Также участники убеждали себя в том, что они не испытывают боли в созданной ситуации.

Нейробиологи посредством МРТ отслеживали, как на активность мозга влияли вышеназванные методы. Сами же участники оценивали интенсивность боли. Эффективность той или иной стратегии определялась по шкале от 0 до 100.

Установлено, что уменьшению боли в целом пособствовали все методы. Наиболее эффективной стратегией в итоге оказался обратный отсчет. Исследователи объяснили, что этот метод требует высокого уровня концентрации от человека, поэтому на второй план уходят различные болевые ощущения.