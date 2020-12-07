 

После установки iOS 14.2 iPhone может разрядиться на 50% за полчаса

07.12.2020, 12:18, Разное

После установки прошивки iOS 14.2 iPhone может разрядиться на 50% всего за полчаса. Пользователи подтвердили, что соответствующие проблемы действительно существуют. Аккумулятор очень быстро теряет заряд.
За ночь батарея iPhone может разрядиться на 20%, несмотря на то, что устройством никто не пользуется. Теперь же появилась информация, что за 30 минут общий заряд снижается на 50%. Более того, зарядка происходит очень быстро. Не исключается, что купертиновский девайс на экране отображает неправильные показатели.

Один из пользователей Reddit рассказал, что iPhone SE 2020 после установки iOS 14.2 начал работать хуже. На протяжении последних двух недель он за 5-6 часов работы терял 5% заряда. Еще одна странность заключалась в его сильном нагревании и быстрой зарядке. Однако для последнего процесса юзаер использовал 5-ваттное устройство.

Чаще всего подобные проблемы наблюдаются на старых моделях iPhone. О неполадках сообщают владельцы iPad Pro 2018 года выпуска. Обладатели «яблочных» устройств надеются, что в ближайшее время производитель решит проблему.



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