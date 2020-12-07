СМИ сообщили о вспышке неизвестной болезни на юго-востоке Индии

07.12.2020, 12:16, Разное



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По словам медиков, загадочное заболевание сопровождается целым спектром симптомов: от тошноты до сильных припадков, похожих на приступ эпилепсии. Большинство госпитализированных — молодые люди 20-30 лет. Многие пациенты, особенно дети, жаловались на жжение в глазах, после чего у них начиналась рвота с судороги, некоторые люди теряли сознание, сообщает Times of India. При этом ни у одного из пострадавших не был подтвержден COVID-19, хотя Андхра-Прадеш занимает третье место в стране по количеству заболевших.

Органы здравоохранения штата исключили загрязнение воды или воздуха как возможную причину вспышки. «Это какая-то загадочная болезнь и только лабораторный анализ покажет, что это такое», – цитируют СМИ чиновников. Расследованием инцидента будет заниматься специально созданная группа экспертов из Национального института питания, Института химической технологии и Всеиндийского института медицинских наук.

Однако представители оппозиционных партий и независимые эксперты уверены, что правительство штата пытается скрыть истинную причину произошедшего, и вспышка заболевания случилась из-за проблем с экологией. В частности, заболевание могли вызвать средства от комаров, содержащие токсичные вещества.