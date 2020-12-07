Мнение: «Дедушка купил картину в Ташкенте у пришедших с войны солдат»

07.12.2020, 11:54, Разное

Новый выпуск моей рубрики "Сундук злой Шакко", в которой я смотрю на картины в вашей личной собственности и сообщаю свое искусствоведческое мнение о них (Правила участия здесь).

Письмо от читательницы гласило:

«Добрый день, Софья!

Не знаю можно ли продолжать Вам направлять картины на экспертизу (не рисунки родственников). Но очень хочу с Вами поделится семейной картиной и понять имеет ли она хоть какую-то ценность, или просто красивая рама.

Сюжет в семье всегда интерпретировался как «смерть неверной жены» и носил мифический смысл в доминантности мужчин нашей семьи над женщинами. Некоторые гости (понимающие) говорили, что за этой картиной спрятано истинный шедевр, а эта картина лишь защита. Картина имеет какую-то связь с Германией, но это предание тоже сомнительное.

В нашей семье она минимум 50 лет.

Картина появилась в семье во времена войны, в Ташкенте. Дедушка купил ее на развале у пришедших с войны солдат.

Подписи ни где нет. Висит она в гостинной и мы к ней привыкли (выросли с ней). Размер полотна 67 х 98, с рамой 91 х 120.

Подписи на обратной или лицевой стороне нет. Картина большая. Поэтому снять со стены ее тяжело, и с годами рама, когда-то золотая, стала очень хрупкой.

Больше рассказать нечего.

С удовольствием читаю Ваш канал.

Благодарю за образовательную работу.

С уважением, Анна»

Я попросила читательницу поподробней рассказать о появлении картины в семье, попробовать собрать воспоминания старшего поколения о ней. И она (очень мудро) переложила сбор воспоминаний на свою подрастающую дочь. Так что дальше мы слышим уже голос ребенка/подростка. Вот отрывки из ее подробного ответного письма мне:

«Однажды во время традиционного ужина в кругу семьи на Рождество я сидела напротив картины и не могла оторвать свой взгляд, что-то новое увидела в ней. Тогда я спросила маму: «Почему ты мне в больших музеях рассказываешь о картинах, а у бабушки с дедушкой в музее-гостиной не говоришь об этой картине?». Мама сказала, что готова рассказать мне, как картина появилась в нашей семье. И вот начался удивительный рассказ:

Четыре поколения назад прапрабабушка и прапрадедушка со стороны мамы оправились из Санкт-Петербурга строить железную дорогу. Другая прабабушка поехала поднимать агропромышленный сектор, так как считала, что советская власть дает возможности. Прабабушка и прадедушка со стороны папы были раскулачены и из Рязани сосланы в Сибирь, но прадедушка сбежал с поезда, забрал жену и детей и уехал в Ташкент – город хлебный.

В Ташкенте семья дедушки была купеческой, а семья бабушки – интеллигенцией. [shakko – прошу прощения, если при редактуре тут напутала что-то в поколениях] В Ташкенте было рождено три поколения нашей семьи. Там и познакомились мои бабушка с дедушкой. Это важная часть истории, так как картина была привезена из Ташкента.

Во времена войны дедушка погибает, и бабушка выходит второй раз замуж. Однажды её муж идёт на рынок и видит пришедших с войны солдат (в 1944-1945 гг.), у которых он покупает эту картину. Так она появляется в нашей семье.

В 1990-х годах картина переехала вместе со всеми в Москву.

В семье много произведений искусства, но люди, которые приходят в гости, сразу же обращают внимание на эту картину. Я попросила одну из наших частых гостей воспроизвести свои воспоминания о ней: «Интерес к ней у меня появился с детства: первым, что меня впечатлило был конь, в котором заложена сила и энергия. По мере взросления я начала обращать внимание не только на детали, но и на композицию в целом. Было ли это историческое событие, или оно навеяно мифами древней Греции (похищение Европы) или личные переживания автора? Впечатляют глаза девушки, наполненные мукой, любопытство мужчины, находящегося на заднем плане композиции».

Когда-то маленькая девочка почувствовала своим сердцем необычную энергетику от огромной картины, которая висела у бабушки и дедушки. Картина приковала внимание, заставила задуматься о смысле, назначении, а также она помогла окунуться в мир размышлений и загадок. Это произведение всегда забирало внимание на себя, несмотря на то, что на стене висело много картин, можно было ходить по квартире и рассматривать их все, но хотелось смотреть только на нее. Так как холст поражал своим масштабом, постановка завораживала своей нестандартностью, а лица приковывали взгляды и питали умы. В голове всегда закрадывались мысли: «а что было до? что стало с героями? а что повлияло на их судьбу?»

Это творение было для семьи великой загадкой, так как на ней нет подписей ни на лицевой, ни на обратной стороне…».

***

МОЙ ОТВЕТ:

«Добрый день, Анна, Алина, и прочие члены этой замечательной семьи, которые в течение стольких лет сохраняли реликвию!

Давайте же я расскажу вам о том, что увидела в вашей картине взглядом профессионала.

Для начала, про сюжет.

Он опознается сразу же, это достаточно известная история, возможно, вы слышали о ней краем уха.

В раннем Средневековье, во 2-й половине VI – начале VII века в Бургндии жила-была королева. И звали ее Брунгильда. (Это не та Брунгильда, которая валькирия, а тезка, более достоверный исторический персонаж). Сама Брунгильда была вестготской принцессой и родилась в Толедо, но выдали замуж ее на север, за короля франков. Григорий Турский отмечает, что Брунгильда была девушкой тонкого воспитания, красивой, хорошего нрава, благородной, умной и приятной в разговоре. Это быстро изменилось из-за сложной должности. Ее сестру удушил муж, чтобы жениться на любовнице Фредегонде (вот тут я рассказывала об этом), и Брунгильда уговорила своего мужа-короля отомстить, тем более, что это соответствовало общей политической ситуации. Но вышло неудачно, её муж погиб на той войне. Брунгильда овдовела, стала править регентшей за своего малолетнего сына, потом жила при дворе своего внука. Очень активно занималась политикой, манипуляциями и так далее.

Не прекращалась ее вражда с другим франкским королевским домом, второй ветвью Меровингов: королем там сначала был убийца ее сестры, а затем его сын от этой самой любовницы Фредегонды – Хлотарь II. Что Брунгильду раздражало (Это я излагаю краткую версию, все очень запутано, можете потом почитать нормальных подробных историков).

Натупил 613 год. Брунгильда пытается посадить на освободившийся престол актуального наследника – это её правнук, 11-летний мальчик по имени Сигиберт II. Но Хлотарь II не дает ей этого сделать – он казнит юного Сигиберта и его младшего брата (третий бежал, четвертого, своего крестника, он пощадил и держал в заложниках). Сама Брунгильда, многолетняя врагиня Хлотаря II, его матери Фредегонды и покойного отца, взята в плен и предстала перед королем. Он обвинил её в смерти 10 франкских королей, включая её собственного мужа (неудачливого мстителя), его отца (её бывшего зятя), её правнуков (которых он сам же и казнил только что), а также других родственников. Хлотарь приговаривает Брунгильду к смерти. Насколько много неприятностей успела она им доставить за примерно 70 лет ее жизни, можно догадаться по обстоятельствам казни. Её мучили различными пытками в течение трёх дней, затем в знак позора, посадили на верблюда. Наконец, её привязали за волосы, за одну руку и за одну ногу к хвосту необъезженной кобылы, и она была разорвана в клочья её копытами. (После этого война между Меровингами кончилась и Хлотарь стал королем воссоединенного царства, хэппи-энд).

Именно казнь Брунгильды и изображена на вашей картине!

Это железно – я нашла гравюру с надписью "Брунгильда".

Вы спросите: по вашему рассказу, Брунгильда была уже старушкой-прабабушкой, почему же на картине роскошная юная блондинка? А это все тот же самый закон исторической живописи, согласно которому, например, женщине очень трудно умереть на картине не будучи топлесс.

Брунгильде это удается, видимо, из-за уважения к возрасту, а также к принадлежности к франкам, Средневековью (с крылатыми шлемами, видимо, не очень сочетается), однако омолодить её художник все-таки вынужден. Чтобы на картину было приятно смотреть (и покупать). Никто не любит смотреть на картины со старухами, особенно умирающими. А пытаемые красотки – это даже как-то эротично (так считает статистика картин, не я лично).

Вот другие работы на этот сюжет.

О, вот эти авторы решили не церемонится, и вообще раздели целиком.

Так что, дорогие читатели, запоминайте атрибуты Брунгильды в искусстве: лошадь и связывание. Остальные детали типа одежды, короны, других людей в средневековых доспехах, крылатых шлемах "франков", короне — уже опционально. (А вот если вместо лошади – бык, то это будет уже древнегреческая Дирка).



Итак, дорогие авторы письма!

Концепция, с которой картина истолковывалась в вашем роду, неверна («Сюжет в семье всегда интерпретировался как "смерть неверной жены" и носил мифический смысл в доминантности мужчин нашей семьи над женщинами»).

Может быть, вас повеселит, что мораль ровно противоположная.

Брунгильда своему мужу никогда не изменяла (по крайней мере, на глазах летописцев). Наоборот, она сделала его своим подкаблучником. И сына сделала, и внуков-королей.Это была масштабная личность калибра нашей княгини Ольги, только более невезучая, по итогам деятельности. Разными способами, намеренно и случайно, довела до смерти 10 (!) королей-мужчин. Прожила очень долгую по меркам Средневековья жизнь. Врагов повергала в ужас на протяжении нескольких поколений. Была такой крутой, что ее подвергли казни, на которую пожилых дам-то не особо и прилично осуждать. Так она еще и вытерпела несколько дней пыток, и не умерла, такая сила воли и здоровье были!

И в завершение, на картинах, написанных полторы тысячи лет спустя, она предстает перед нами как обольстительный эротический образ, несмотря на весь страшный антураж.

Пугающая, всевластная женственность!

(Надеюсь, не очень сильно мужчин вашей семьи расстроит этот перевертыш).

***

Пункт 2: кто был автором картины.

Вы помните, что у меня там выше была гравюра, аналогичная вашей картине, с надписью латиницей имени королевы. Однако эту гравюру я нашла не сразу, работа была долгой. Гравюры вообще позволяют установить авторов исходников, если покопаться. И я нашла имя живописца!

Как это происходило?

Сначала я просто сразу узнала "в лицо", что у вас на картине нарисована именно Брунгильда. Крылатые шлемы (в то время думали, что их носили в том регионе, на самом деле такого не было) дают четкую привязку, а уж лошадь и тетенька тем более. Поэтому я просто спросила гугл по-англицки, какие в нем существуют варианты изображения казни Брунгильды.

И он мне выдал эту гравюру! Абсолютно точное иконографическое соответствие обсуждаемой работе.

(Под уздцы лошадь держит, видимо, безымянный солдатик. Король Хлотарь, думаю, на балконе наблюдает)



Однако гравюра обрезана, нет краев, а на них иногда указывается, кто автор гравюры и её живописного образца.

Здесь в левом углу мне удалось разглядеть некую подпись.

Тут написано:

A. Closs fc (то есть fecit – по-латыни "сделал")

Подходящий нам персонаж Adolf Closs (1840-1894). Отец более известного художника Густава Адольфа Клосса.

Сей Клосс-отец гравировал немецких и австрийских художников, по идее, подходящих нам по стилю (типа Фридрих Каульбах, Ганс Макарт, Адольф Менцель). Он не автор, а репродуктор. А кто именно автор из его стандартных подопечных?

Обрезанная гравюра оказалась иллюстрацией из книги "Germania: dos mil años de historia alemana" / por Juan Scherr. – Barcelona : Montaner y Simón, 1882. (испанск. онлайн). (Брунгильда – в книге про Германию, потому что франки той эпохи – это как бы Первый рейх).

В испанской книге никаких данных о художнике я не нашла, но очевидно – это переводная книга, надо искать немецкую.

Кряхча и потея, я пошла тайными путями и обнаружила книгу под названием Johannes Scherr. Germania: Zwei Jahrtausende deutschen Lebens. Stuttgart, 1876 (немецкое издание).

Оно оказалось отсканировано и выложено, и на стр. 51 обнаружилась эта гравюра, но имя автора не было подписано внизу мелким шрифтом, только данные потерпевшей.

Но я не сдаюсь, перелистав книгу, я нашла в ней Список иллюстраций.

Из которого мы узнаем, что картину-исходник написал некто F. Keller.

Читать готический шрифт – тот еще подвиг.

Из газеты проясняется, что крещен он был Фердинандом, а полное название картины Brunhilde wird zu Tode geschleift.



Итак, мы установили имя художника, с картины (или рисунка) которого сделана гравюра с Брунгильдой, аналогичная вашей картине.

Кто такой был Фердинанд Келлер (1842-1922)?

Средней руки немецкий художник эпохи историзма, академик.

Вот некоторые из его работ. Всемирно известных шедевров среди них нет.

Селена



Шахерезада и Шахрияр



(еще работы можно посмотреть тут)

Стоит Келлер, если мы взглянем на сайты аукционов, недорого: 13 тыс. фунтов стерлингов, 8.7 тыс. фунтов. 8,3 тыс, "Шахерезада" – из дорогих, 50 тыс. фунтов (потому что красивая картина). В общем, это такая красивая "интерьерная" живопись, если интерьеры выполнены в подходящей стилистике, но не "музейная".

Пункт 3. Он ли наш автор?

Интересный момент: интернет не знает, где находится "Брунгильда" — подлинник маслом Келлера, с которого Клосс сделал гравюру.

Давайте теперь ответим на вопрос, может ли ваша картина быть исчезнувшим подлинником Келлера. Быть может, советский солдат взял трофей в Германии? Так бывало.

Взглянем на детали вашей картины. Именно поэтому я попросила вас крупно сфотографировать мне лица и руки героев.

Именно эти куски позволяют наиболее быстро понять уровень технического мастерства автора картины.







Для сравнения посмотрим, как пишет части тел достоверный Келлер.

Руки











Теперь взглянем на руку с нашей "Брунгильды".

Лица











(А это вообще Дориан Грей попался, хотя продается как "Голова женщины")



А вот фрагмент нашей "Брунгильды"



Увы, как бы ни печально констатировать это, очевидно, что наша "Брунгильда" не написана Фердинандом Келлером.

Более того, очевидно, что она написана человеком, который не являлся профессиональным художником вообще.

Это работа любителя, который не учил анатомию.

Откуда она могла взяться?

Я думаю, что некто, имевший гравюру из книжки, которую мы обсуждали раньше, так ее любил, что захотел сделать картину. (Кстати, при сравнении с гравюрой очевидно, как много деталировки исчезло).

Вырезание гравюр из книжек, раскрашивание их, написание по ним картин — было крайне распространенным методом украшения интерьера в эпоху до принтеров и алиэкспресса.

Вот я навскидку нашла две такие раскрашенные гравюры.

Обратите внимание, цвета совершенно разные (как и в нашем случае). Никто не знал, какие цвета были в исходнике. Расцвечивал сообразно фантазии.

Я думаю, что некто между 1876 годом (датой выхода немецкой книги) и 1939 годом (но, скорей, даже 1900-1910-х, позже мода на такие вещи ушла) написал картину по понравившейся гравюре. Это был кто-то, кто только учился, быть может, подросток с хорошими художественными способностями. Может быть, дальше этот человек научился писать как следует и даже стал известным. Эта же вещь хранилась в немецком доме по каким-то сентиментальным соображениям, связанным с авторством.

(Но тут есть плюс. Картина явно не подходит в категорию "трофейное искусство", то есть ее нельзя считать музейным экспонатом, похищенным советским солдатом во время Второй Мировой войны, требовать от вас ее реституции, или накладывать на вас какие-то кары, а на вашего предка — проклятия из-за ее покупки и владения. Визы в Шенген за отказ ее возвращать вас не лишат!).

Пункт 4. Сколько стоит ваша картина

Исходя из всего сказанного выше, ваша картина должна оцениваться, прежде всего, не как "произведение изобразительного искусства", а как "предмет антиквариата". Для вещей данной категории главным параметром является сохранность. Как вы сами сказали, золотая рама (позолоченный гипс? дерево?) ветхая и начала осыпаться. На холсте с красочным слоем также видны некоторые проблемки, типа складок, возможно, возникших при перевозке.

Будь она в идеальном состоянии, "с иголочки", то из-за размеров и рамы вам могли бы дать от 50-150 тыс. рублей в антикварном магазине. Но не какие-то сверхсуммы. В данном же виде не стоит на нее рассчитывать как на какой-то денежный резерв, увы.

Пункт 5. Что же делать

Но, слава богу, в этом мире существуют материальные ценности — и существуют духовные ценности.

С точки зрения духовной ценности эта вещь, которая была с вашей семьей так долго, конечно, ОЧЕНЬ ДОРОГАЯ.

Если бы я владела таким красивым и большим предметом, который бы могла проследить на столько поколений назад, я была бы очень счастлива.

Мне кажется, пришла пора вложиться в небольшую реставрацию вашей фамильной реликвии, чтобы она не "посыпалась" дальше.

Видимо, вам укрепят раму. А еще, мне кажется, надо почистить саму живопись. Она сильно потемнела за годы (за сто лет?). Думаю, если картину почистить, она засияет золотом тканей и какими-нибудь еще яркими красками. Это может обойтись в не такую уж незаметную сумму (от 50 тыс. рублей, скажем, не могу точно сказать). Но мне кажется, финальный результат посвежевшей картины может того стоить.

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Если вы решитесь вложиться в освежение своей картины, вы продлите ей жизнь – а себе и следующим поколениям доставите больше радости!

Надеюсь, вам было интересно со мной в этом расследовании.

С уважением,

Софья»