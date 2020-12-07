Зад на «четвёрку»! – Личное мнение

07.12.2020, 11:50, Разное

Задница нашей среднестатистической бабы выглядит примерно так:

Не двухсоткилограммовый фастфудный кошмар, конечно, но и не супер.

Небольшие галифе, немного не в тонусе, небольшой целлюлитик, но, в целом, не пугает.

Я бы за такую жопу поставила «четвёрку» — самую обидную, на мой взгляд, оценку.

«Четвёрка» — хуже «тройки». Чтобы получить «тройку», можно вообще ничего не делать.

А вот «четвёрка» — это называется: «Чуть-чуть не дотянула до высшей отметки». Старалась-старалась, но чего-то не хватило. Обидно.

Когда я вижу соотечественниц в купальниках, мне за них становится обидно. При взгляде на их — на ваши! — жопы я точно знаю: немного грамотных усилий — и будет супер!

Грамотных — ключевое слово в контексте. Те, чьи фигуры не дотягивают до «пятёрки», не переедают, тренируются, но кое в чём ошибаются.

Вопрос: в чём именно?

Мне кажется, «четвёрки» следят за весом, но не отслеживают качество тела.

Даже модель на подиуме может иметь низкое качество тела:

Вяложопая модель — явление далеко не редкое. Изнуряя себя голодовками, модели не заморачиваются вопросом, из чего, собственно их тело состоит: сколько в нём жира, мышц, воды.

Результат — налицо. Точнее — на жопу!

Если вы хотите перейти из категории «четвёрок» в категорию «пятёрок», начинайте регулярно отслеживать состав своего тела.

А на какую оценку вы оцениваете состояние своей фигуры? Только честно! Хотелось бы подняться выше? Что мешает?

Рассказывайте!