 

Мнение: Крепостное право

07.12.2020, 11:34, Разное

Нужно рассмотреть возможность ограничения поездок россиян между регионами и по региону из-за роста случаев заболевания коронавирусной инфекцией, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе XIII Всероссийской научно-практической конференции «Медицина и качество — 2020». «Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны в том числе требуют, наверное, рассмотрения определённого ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов, чтобы ограничить распространение инфекции», — заявил Мурашко

То есть, некий министр предлагает отменить одно из базовых (и, кстати, конституционных) прав – право на перемещение. Аргумент про чрезвычайность ситуации не принимается, так как чрезвычайную ситуацию не вводят. А ограничения предлагается ввести явочным порядком. Впрочем, ни о каких конституционных правах и свободах речь, конечно, давно не идет – у фашизма на этот счет свои соображения.

Поможет ли крепостное право борьбе с инфекцией? Конечно, нет. Перемещения людей просто в силу необходимости поддержания жизненно важных процессов неизбежны. Поставить под контроль всех – это задача нетривиальная даже для работающей системы управления, а для нынешней российской это проблема неподъемная даже в теории. Уже поэтому рассчитывать хоть на какой-то положительный результат не приходится.

Но запрет – это единственное, чем может чиновник прикрыть свою некомпетентность и безграмотность, свою управленческую несостоятельность. Вот нужно запретить тут и еще тут – и все сразу станет хорошо. А если не станет, то это только потому, что нужно ограничить и запретить еще там и здесь. Это и есть логика безнадежно убогого управления. Мурашко ничего не изобретает – он действует строго в рамках этой примитивной логики.

Источник: Эль Мюрид



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