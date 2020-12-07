Мнение: Кравчук угрожает

07.12.2020, 11:30, Разное

Кравчук угрожает

На переговорах по Донбассу бывший президент Украины Кравчук заявил, что если конфликт на Донбассе не будет урегулирован до конца 2020-го года, то Украина «изменит свои стандарты» и будет требовать введения новых санкций против РФ, включая отключение России от SWIFT.

Причины этих «требований» достаточно очевидны. Россия уже несколько раз публично показала, что не собирается идти навстречу администрации Зеленского и пересматривать Минские соглашения, совершая фактически односторонние уступки. Зеленский же обещал в свое время закончить войну за один год. Но закончился 2019-й. Заканчивается 2020-й, а мира все нет и нет.

Вопросов к Зеленскому со стороны его бывших избирателей все больше. Поэтому Зеленский, как и Порошенко до него, занимается уже стандартной практикой – перекладыванием ответственности за продолжение войны на Россию, для чего в минские подгруппы и был послан Кравчук, который сменил там Кучму. Цель состоит именно в дальнейшей профанации Минских соглашений и перекладывании ответственности за это на Россию. Бывший премьер Украины Витольд Фокин на старости лет, видимо, этого не понял, поэтому после назначения сразу начал рассказывать про гражданскую войну на Украине и необходимость переговоров с ЛНР и ДНР, чего требовали от Украины и Минские соглашения. Администрация Зеленского тут же от Фокина избавилась, потому что реальное прекращение войны ни Зеленскому, ни его хозяевам не интересно. Судьба проектов Фокина и Сивохо это достаточно наглядно показала даже для самых непонятливых.

Так как приближается очередной назначенный Зеленским дедлайн, то Кравчук снова вбрасывает тему необходимости односторонних уступок со стороны России, пугая очередными санкциями. Ясно артикулируется мысль, что это не Украина, а Россия должна менять свою переговорную позицию, подстраиваясь под Украину, иначе Украина побежит жаловаться США, чтобы те ввели новые санкции. Знакомая ситуация, которую можно было 5 лет наблюдать при Порошенко.

В текущих обстоятельствах эти угрозы подкрепляются сменой власти в Вашингтоне, где, как ожидается, к власти придут Байден и демократическая администрация, с чем связывают грядущие обострения Холодной войны между США и РФ с новыми пакетами санкций по поводу и без. Расчет тут, конечно, типично селюковский – мол, Россия испугается этих санкций и начнет сдавать Донбасс. Тем не менее, администрация Зеленского решает проверить, вдруг что-то поменялось в связи с изменениями в Вашингтоне. Такая себе попытка взять на понт.

Вместе с тем, Украина самостоятельно из Минских соглашений, конечно же, не выйдет, продолжая ломать комедию, где Киев делает вид, что пытается выполнить невыполнимое. При этом хорошо известна позиция Зеленского, что в текущем виде Минские соглашения выполнены не будут. А пересмотреть их нет возможности, так как Россия не заинтересована в их пересмотре.

На практике же, то, что выдавалось за «подвижки», оказалось пшиком – и «имплементация формулы Штайнмайера», и переговоры «Нормандкой четверки», и смена состава делегаций в Минске. Все это подавалось как «важные этапы», но на деле существенного влияния на общий ход конфликта не оказало, так как в конечном итоге упиралось в «разные прочтения» пунктов Минских соглашений.

Как и ожидалось, после завершения местных выборов на Украине (ради которых Зеленский, собственно, и пошел на временное перемирие, чтобы показать избирателям хоть какие-то «достижения») фронт на Донбассе постепенно прогревается – число обстрелов постепенно возрастает (на днях у Ленинского погибли двое военнослужащих УНМ ДНР), а Украина все активнее бряцает оружием, заглядываясь на пример Азербайджана и войны в Нагорном Карабахе. При этом активность НАТО на Украине и в Черном море возрастает. Поэтому заявления Кравчука вполне в русле деятельности администрации Зеленского и ожиданий грядущих изменений курса США в отношении РФ, которые связаны с возвращением к власти в Вашингтоне тех людей, которые были причастны к организации государственного переворота и гражданской войны на Украине.

Разумеется, до разрешения вопроса о власти в Вашингтоне (как минимум, до голосования коллегии выборщиков), никто форсировать ситуацию на Донбассе не будет, но после вероятного утверждения Байдена администрация Зеленского будет активно подстраиваться под меняющиеся подходы.

Можно ожидать, что в ближайшие месяцы ребром будет поставлен вопрос о новых перестановках в правительстве Украины и администрации Зеленского, где могут всплыть многие деятели периода Порошенко. Кроме того, нельзя исключать, что давно обсуждаемый сценарий перемещения Авакова на пост премьер-министра вместо ставленника Ахметова Шмыгаля может быть актуализирован уже в ближайшие месяцы. Тем более, что еще при Порошенко было установлено, что у Авакова есть серьезная «крыша» в Вашингтоне, которая ярко проявилась во время конфликта Авакова и Саакашвили. В случае курса на дальнейшую эскалацию на украинском направлении вместо технического премьера Шмыгаля повышение роли Авакова в колониальной администрации выглядит вполне логично и полностью стыкуется с той риторикой, которую сейчас использует администрация Зеленского. Ну, а вопрос согласия Зеленского на это назначение вторичен – как показывают истории с земельным законом, НАБУ и Конституционным Судом, он, как и Порошенко, по звонку из Вашингтона или штаб-квартиры МВФ, тут же берет под козырек, игнорируя даже ту фикцию, которую на Украине называют Конституцией.

Так что заявления Кравчука – это, с одной стороны, очередная болтовня в духе Порошенко, но с другой стороны, ее можно рассматривать и как анонс грядущих изменений подходов Киева в отношении Донбасса.

Специально для ИА "АСД"

https://asd.news/articles/ukraina/kravchuk-ugrozhaet/ – цинк