 

Пик пандемии коронавируса в России придется на середину декабря

07.12.2020, 11:26, Разное

Завкафедрой математического моделирования энергетических систем, руководитель Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ) Виктор Захаров отметила, что в апреле-мае еще не было статистики о динамике COVID-19. Хотя для уже известных ранее человечеству вирусов такая статистика есть.

По словам специалиста, математикам нужно было разработать новый подход и новую модель. Ее особенность в том, что для прогнозирования эволюции пандемии коронавируса в России она использует данные о других странах, где эпидемия началась раньше, передает Life.ru.

Ученые сделали и прогнозы для Москвы и Санкт-Петербурга. Согласно их подсчетам, два мегаполиса уже приблизились ко второму с начала эпидемии пику по количеству активных случаев болезни. Исследователи ожидают пика заболеваемости в столице 10–12 декабря.

К этих числах количество одновременно болеющих составит 149–151 тысячу человек. А в Санкт-Петербурге пик прогнозируется 15–16 декабря. В эти дни число пациентов достигнет примерно 65 тысяч.

По состоянию на 7 декабря ковидом в России заболели 2 460 770 человек. Умерли от инфекции 43 146, выздоровели – 1 937 738 граждан.



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